Возрастное ограничение 18+

СК проводит проверку из-за массового заболевания людей сальмонеллезом в Екатеринбурге

09.22 Среда, 7 июня 2023
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге количество заболевших после употребления роллов службы доставки «Ёбидоёби» на Уктусе увеличилось до 22. Следственный комитет организовал процессуальную проверку.

Напомним, что в период со 2 по 4 июня 13 клиентов пункта доставки «Ёбидоёби» на улице Щербакова, 20 заразились сальмонеллезом. Сейчас известно уже о 22 заболевших. Южный Екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора проводит эпидрасследование. Составлен протокол о временном запрете деятельности ресторана доставки и протокол об административном правонарушении по статье 6.6. КоАП РФ. Материалы направлены в суд. Рассмотрение дела назначено на 9 июня.

По факту массового заболевания людей следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга организовано проведение процессуальной проверки. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Екатеринбурге 13 клиентов «Ёбидоёби» на Уктусе заразились сальмонеллезом
06 июня 2023
Депутат Госдумы попросил главу СК и генпрокурора разобраться в ситуации с уничтожением памятника участникам ВОВ в Нижнем Тагиле
29 мая 2023
В Камышлове утонул 15-летний ученик интерната для инвалидов
30 мая 2023
Второй этап опрессовок пройдет в Екатеринбурге
02 июня 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

За 10 лет число преступлений против половой неприкосновенности детей в России выросло почти в два раза

Сексуализированное насилие над детьми в России: законодательство и статистика
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
09:52 В Свердловской области действуют 23 лесных пожара
09:22 СК проводит проверку из-за массового заболевания людей сальмонеллезом в Екатеринбурге
21:01 В колонию на год отправили проворовавшегося кладовщика в Заречном
20:36 Лосёнку Борьке пришлось сделать операцию на нижнесергинской эко-ферме
20:14 Нижнетагильские водители из-за пожара лишились сразу пяти автомобилей
19:39 Большой центр культуры возводят в Каменске-Уральском
19:08 Очередной тавдинский пожар унёс жизнь пожилого мужчины
18:17 Уралмаш и Эльмаш поборются за район в формате дискуссии
17:56 В Екатеринбурге водитель Газели врезался в бордюрный камень и погиб
17:20 Проект компании «УГМК-Застройщик» получил федеральный уровень признания
16:51 Перевозки пассажиров на СвЖД в мае выросли на 10%
16:29 Мэр Екатеринбурга утвердил план действий при угрозе теракта
15:58 Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург
15:22 Прощание с бывшим руководителем свердловской ГИБДД состоится 7 июня
14:55 Улицу Ляпустина перекроют в Екатеринбурге на два месяца
14:24 Свердловские депутаты поддержали инициативу о бесплатном выделении земли погорельцам в Сосьве и Таёжном
13:57 Жительницу Красноуфимска подозревают в убийстве знакомого
13:20 В Екатеринбурге иномарка сбила мальчика, перебегавшего дорогу на красный свет
12:58 Прокуратура передумала обжаловать приговор Евгению Ройзману*
12:28 От клещей в Свердловской области пострадали почти 13 тысяч человек
11:59 Прокуратура внезапно обжаловала приговор Евгению Ройзману*
11:26 В «Уралмеханобре» разработали установку для определения стойкости огнеупоров
10:55 Два человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе Пермь – Екатеринбург
10:23 Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в два раза
10:00 Суд запретил возвращать в екатеринбургскую спецшколу потерпевшего от сексуализированного насилия мальчика
09:51 Свердловчанам разрешили посещать природные парки
Все новости Свердловской области
19:14 В Рязанской области экс-начальник антикоррупционного главка МВД выйдет на свободу по УДО
17:22 В ГД потребовали наказать судью, которая «помиловала» предпринимателя, подозреваемого в смертельных отравлениях
16:11 В Австралии повысили минимальную зарплату, она составит более 880 австралийских долларов в неделю
14:24 Роспотребнадзор: в Чувашии выявлен первый случай отравления сидром
13:15 Россиян хотят наказывать за вождение после приема лекарств, ухудшающих реакцию и внимание
11:54 Губернатор Нижегородской области заявил, что в крови у отравившихся сидром обнаружили метанол
11:06 Минздрав: число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18
10:58 Минобороны РФ предложило оповещать о призыве по мобилизации через СМС
10:08 В Киргизии задержаны более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота
18:21 Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 16
17:11 В Польше прошел крупнейший за последние десятилетия марш оппозиции
15:58 В суд Петербурга поступили материалы на ПАО «Ростелеком» по статье о пропаганде ЛГБТ
15:08 Губернатор Ульяновской области заявил, что от отравления сидром пострадали 22 жителя региона
14:03 В Ульяновской области из-за отравления сидром погибли восемь человек, задержан подозреваемый
13:54 В Перми СК проверяет информацию об избиении детей в детском саду
11:55 СК: в Ульяновской области шесть человек скончались после употребления сидра
11:44 СМИ: в Киргизии задержали «участников государственного переворота»
11:21 В Индии второй раз рухнул четырехполосный мост через Ганг
10:30 В США при падении самолета, на перехват которого подняли истребители, никто не выжил
09:55 Власти: в Калужской области на трассу М3 упали два беспилотника
19:27 Американский беспилотник с искусственным интеллектом решил «убить» своего оператора
18:26 Эксперты назвали самые популярные среди жителей России сервисы экосистем
18:22 В Японии из-за тайфуна «Мавар» эвакуируют десятки тысяч человек
16:13 Бывший красноярский депутат приговорен к 16 годам за организацию убийства журналиста
14:51 В Красноярске с вертолета тушат мощный пожар на лесопилке
14:13 В Омске на улице Красный Путь образовалась огромная яма из-за провала асфальта
Все новости России и мира
09:52 В Свердловской области действуют 23 лесных пожара
09:22 СК проводит проверку из-за массового заболевания людей сальмонеллезом в Екатеринбурге
21:01 В колонию на год отправили проворовавшегося кладовщика в Заречном
20:36 Лосёнку Борьке пришлось сделать операцию на нижнесергинской эко-ферме
20:14 Нижнетагильские водители из-за пожара лишились сразу пяти автомобилей
19:39 Большой центр культуры возводят в Каменске-Уральском
19:08 Очередной тавдинский пожар унёс жизнь пожилого мужчины
18:17 Уралмаш и Эльмаш поборются за район в формате дискуссии
17:56 В Екатеринбурге водитель Газели врезался в бордюрный камень и погиб
17:20 Проект компании «УГМК-Застройщик» получил федеральный уровень признания
16:51 Перевозки пассажиров на СвЖД в мае выросли на 10%
16:29 Мэр Екатеринбурга утвердил план действий при угрозе теракта
15:58 Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург
15:22 Прощание с бывшим руководителем свердловской ГИБДД состоится 7 июня
15:02 Разработка учёных Пермского Политеха поможет нефтяным компаниям быстро и точно определять качество бензина
14:56 Росреестр в Пермском крае с помощью беспилотника актуализирует сведения реестра недвижимости
14:55 Улицу Ляпустина перекроют в Екатеринбурге на два месяца
14:24 Свердловские депутаты поддержали инициативу о бесплатном выделении земли погорельцам в Сосьве и Таёжном
13:57 Жительницу Красноуфимска подозревают в убийстве знакомого
13:20 В Екатеринбурге иномарка сбила мальчика, перебегавшего дорогу на красный свет
12:58 Прокуратура передумала обжаловать приговор Евгению Ройзману*
12:28 От клещей в Свердловской области пострадали почти 13 тысяч человек
11:59 Прокуратура внезапно обжаловала приговор Евгению Ройзману*
11:26 В «Уралмеханобре» разработали установку для определения стойкости огнеупоров
10:55 Два человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе Пермь – Екатеринбург
10:23 Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в два раза
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK