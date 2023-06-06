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СК проводит проверку из-за массового заболевания людей сальмонеллезом в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге количество заболевших после употребления роллов службы доставки «Ёбидоёби» на Уктусе увеличилось до 22. Следственный комитет организовал процессуальную проверку.
Напомним, что в период со 2 по 4 июня 13 клиентов пункта доставки «Ёбидоёби» на улице Щербакова, 20 заразились сальмонеллезом. Сейчас известно уже о 22 заболевших. Южный Екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора проводит эпидрасследование. Составлен протокол о временном запрете деятельности ресторана доставки и протокол об административном правонарушении по статье 6.6. КоАП РФ. Материалы направлены в суд. Рассмотрение дела назначено на 9 июня.
По факту массового заболевания людей следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга организовано проведение процессуальной проверки. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки.
Напомним, что в период со 2 по 4 июня 13 клиентов пункта доставки «Ёбидоёби» на улице Щербакова, 20 заразились сальмонеллезом. Сейчас известно уже о 22 заболевших. Южный Екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора проводит эпидрасследование. Составлен протокол о временном запрете деятельности ресторана доставки и протокол об административном правонарушении по статье 6.6. КоАП РФ. Материалы направлены в суд. Рассмотрение дела назначено на 9 июня.
По факту массового заболевания людей следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга организовано проведение процессуальной проверки. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки.
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