В Екатеринбурге 13 клиентов «Ёбидоёби» на Уктусе заразились сальмонеллезом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 13 клиентов доставки блюд японской кухни «Ёбидоёби» на Уктусе заразились сальмонеллезом. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.Пункт доставки блюд японской кухни расположен на улице Щербакова, 20. Все заболевшие госпитализированы с клиникой средней тяжести в период со 2 по 4 июня. Лабораторно выявлен возбудитель заболевания – сальмонелла.Как рассказали в Роспотребнадзоре, во время проведения эпидрасследования в пункте доставке были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, на объекте не соблюдаются требования к условиям хранения пищевой продукции и к поточности движения готовой продукции и сырья, не ведется контроль температурно-влажностного режима, часть продукции не имеет маркировки и документации. Также нарушаются дезинфекционный режим и правила маркировки инвентаря, а у сотрудников предприятия отсутствуют личные медицинские книжки.Для проведения лабораторных исследований специалисты отобрали пробы пищи, сырья, воды, смывы и материал от персонала.В адрес ИП Коньковой И.В. выданы предписания о приостановлении реализации продукции и о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий.Кроме того, составлен протокол о временном запрете деятельности ресторана доставки и протокол об административном правонарушении по статье 6.6. КоАП РФ. Материалы направлены в суд.