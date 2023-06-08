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В одном из дворов на Уралмаше вырос мак
Общество
Фото: Уралмаш-Эльмаш.РФ
В то время, как Каменск-Уральский зарастает коноплёй, в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга расцвело другое «наркоманское» растение — мак. Его обнаружили во дворе жители одного из домов на Уралмаше.
Дом с «подозрительным» газоном во дворе расположен на улице Кузнецова. По словам жителей, хоть пока распустилось всего несколько ярких цветков, мака в этом месте много — «целая клумба».
Впрочем, как сообщает издание «Уралмаш-Эльмаш.РФ», данный вид мака не представляет интереса для любителей употреблять запретные вещества. Это не опийный, а восточный мак, который иногда используют с садово-декортивными целями. Одурманить он не способен, а вот определённый вред нанести человек может, поскольку ядовит, — сообщил интернет-ресурсу старший научный сотрудник лаборатории «Биотехнологии поддержания и восстановления компонентов природных и трансформированных биосистем» УрФУ Александр Ермошин.
Дом с «подозрительным» газоном во дворе расположен на улице Кузнецова. По словам жителей, хоть пока распустилось всего несколько ярких цветков, мака в этом месте много — «целая клумба».
Впрочем, как сообщает издание «Уралмаш-Эльмаш.РФ», данный вид мака не представляет интереса для любителей употреблять запретные вещества. Это не опийный, а восточный мак, который иногда используют с садово-декортивными целями. Одурманить он не способен, а вот определённый вред нанести человек может, поскольку ядовит, — сообщил интернет-ресурсу старший научный сотрудник лаборатории «Биотехнологии поддержания и восстановления компонентов природных и трансформированных биосистем» УрФУ Александр Ермошин.
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Каменск-Уральский продолжает зарастать коноплёй
08 июня 2023
08 июня 2023