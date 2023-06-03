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Каменск-Уральский продолжает зарастать коноплёй
Общество
Фото: «Реальный Каменск-Уральский» / vk.com
Власти Каменска-Уральского, как и обещали, уничтожили заросли конопли, которая выросла в центре города возле мемориала «Звезда». Однако, запретное растение просто так не сдалось и стало появляться в других частях города.
Буйный рост конопли в Каменске-Уральском обсуждают в соцсетях местные жители. Так, в ВК-группе «Подслушано Каменск-Уральский» один из подписчиков поделился своим списком мест, где обнаружил коноплю: «Набережная, двор по Челябинской, территория мемориала, Чкаловский... Исключение, разве что, БПК, который смачно зарастает лопухом среди грязевых полей».
Такое нашествие конопли на уральский город объясняет сам же автор сообщения: «Грунт с семенами конопли использовался для благоустройства практически всех общественных территорий города в прошлом 2022 году». Напомним, что именно случайным попаданием семян конопли в грунт, который завезли на газон возле «Звезды», и пояснял нежелательный урожай мэр Каменска-Уральского Алексей Герасимов.
Буйный рост конопли в Каменске-Уральском обсуждают в соцсетях местные жители. Так, в ВК-группе «Подслушано Каменск-Уральский» один из подписчиков поделился своим списком мест, где обнаружил коноплю: «Набережная, двор по Челябинской, территория мемориала, Чкаловский... Исключение, разве что, БПК, который смачно зарастает лопухом среди грязевых полей».
Такое нашествие конопли на уральский город объясняет сам же автор сообщения: «Грунт с семенами конопли использовался для благоустройства практически всех общественных территорий города в прошлом 2022 году». Напомним, что именно случайным попаданием семян конопли в грунт, который завезли на газон возле «Звезды», и пояснял нежелательный урожай мэр Каменска-Уральского Алексей Герасимов.
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