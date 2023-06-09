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Прокуратура проводит проверку из-за забастовки шахтеров Мариинского прииска
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Асбеста организовала проверку соблюдения трудовых прав работников Мариинского прииска, которые устроили забастовку.
Напомним, что 8 июня после окончания рабочей смены 103 шахтера отказались выходить на поверхность в знак протеста против возможного сокращения рабочих мест. 25 работников все же вышли из шахты после общения с администрацией прииска. Остальные 76 бастующих рабочих провели эту ночь в шахте.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, исполняющий обязанности прокурора Асбеста Егор Плеханов спускался в шахту для установления всех обстоятельств, переговорил с работниками и принял у них обращение.
По данным прокуратуры, задолженности по выплате зарплаты перед сотрудниками прииска нет. Сейчас рабочих в шахте уже осмотрел врач, они здоровы, обеспечены едой и водой. На предприятие также приехали сотрудники аппарата прокуратуры области, работает мобильная приемная.
Напомним, что 8 июня после окончания рабочей смены 103 шахтера отказались выходить на поверхность в знак протеста против возможного сокращения рабочих мест. 25 работников все же вышли из шахты после общения с администрацией прииска. Остальные 76 бастующих рабочих провели эту ночь в шахте.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, исполняющий обязанности прокурора Асбеста Егор Плеханов спускался в шахту для установления всех обстоятельств, переговорил с работниками и принял у них обращение.
По данным прокуратуры, задолженности по выплате зарплаты перед сотрудниками прииска нет. Сейчас рабочих в шахте уже осмотрел врач, они здоровы, обеспечены едой и водой. На предприятие также приехали сотрудники аппарата прокуратуры области, работает мобильная приемная.
«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований трудового законодательства, в том числе при проведении мероприятий по сокращению работников»,
– добавили в надзорном ведомстве.
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