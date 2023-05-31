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Екатеринбуржцы обнаружили в парке лесоводов России партию бракованного сидра
Общество
Фото: очевидец / Е1.RU
Жители Екатеринбурга обнаружили в парке лесоводов России кучу коробок с просроченным безалкогольным сидром.
Как пишет Е1.RU, судя по этикеткам, напитки предназначались для сети магазинов «Жизньмарт».
Представитель сети «Жизньмарт» рассказал изданию, что партия напитков предназначалась для утилизации из-за брака. Но, по словам представителя, один из водителей транспортной компании выбросил груз в парке, решив так сократить маршрут и сэкономить время.
Сейчас, как заявляют в сети, коробки с бракованным сидром уже увезли из парка.
Напомним, что в последние дни из федеральной повестки не выходит алкогольный сидр. От отравления напитками самарского бренда «Мистер Сидр» умерли уже десятки россиян. В МВД РФ сообщили, что спирт для смертельного сидра был похищен со склада самарского МВД.
Как пишет Е1.RU, судя по этикеткам, напитки предназначались для сети магазинов «Жизньмарт».
Представитель сети «Жизньмарт» рассказал изданию, что партия напитков предназначалась для утилизации из-за брака. Но, по словам представителя, один из водителей транспортной компании выбросил груз в парке, решив так сократить маршрут и сэкономить время.
«К сожалению, причиной оказался человеческий фактор. С подрядной организацией свяжутся и примут меры, чтобы такого не повторилось,
– отметил представитель компании.
Сейчас, как заявляют в сети, коробки с бракованным сидром уже увезли из парка.
Напомним, что в последние дни из федеральной повестки не выходит алкогольный сидр. От отравления напитками самарского бренда «Мистер Сидр» умерли уже десятки россиян. В МВД РФ сообщили, что спирт для смертельного сидра был похищен со склада самарского МВД.
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