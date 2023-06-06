Возрастное ограничение 18+

Минздрав: в регионах России 90 человек отравились суррогатным алкоголем

10.13 Среда, 7 июня 2023
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Число пострадавших от отравления суррогатным алкоголем в России, по последним данным, выросло до 90 человек, сообщили в Минздраве РФ.

В их числе — беременная женщина и четверо детей.

«По оперативным данным, на 20:00 6 июня общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах России составляет 90 человек, в том числе четверо несовершеннолетних и одна беременная женщина», — говорится в заявлении министеhтсва.

По последним данным, зафиксировано 29 случаев летального исхода.

Накануне суд в Ульяновске на два месяца арестовал самарского предпринимателя, подозреваемого в производстве суррогатного сидра. Во время суда он заявил, что намерен сотрудничать со следствием. При этом свою вину он не признал.

Ранее предприниматель уже попадал в поле зрения правоохранителей. Накануне депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн потребовал проверить и привлечь к ответственности судью, которая в прошлом году отменила штраф в отношении предпринимателя по делу о контрафактном алкоголе.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Жительницу Красноуфимска подозревают в убийстве знакомого
06 июня 2023
От клещей в Свердловской области пострадали более 11 тысяч человек
31 мая 2023
Женщина и два ребенка пострадали в ДТП с каршеринговым автомобилем в Екатеринбурге
05 июня 2023
От клещей в Свердловской области пострадали почти 13 тысяч человек
06 июня 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

За 10 лет число преступлений против половой неприкосновенности детей в России выросло почти в два раза

Сексуализированное насилие над детьми в России: законодательство и статистика
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
10:55 При пожаре в Каменске-Уральском погибли две женщины
10:28 Судебные приставы помогли трем жителям г. Кунгура вернуться в законную квартиру
10:23 Штормовое предупреждение объявили в Свердловской области
09:52 В Свердловской области действуют 23 лесных пожара
09:22 СК проводит проверку из-за массового заболевания людей сальмонеллезом в Екатеринбурге
21:01 В колонию на год отправили проворовавшегося кладовщика в Заречном
20:36 Лосёнку Борьке пришлось сделать операцию на нижнесергинской эко-ферме
20:14 Нижнетагильские водители из-за пожара лишились сразу пяти автомобилей
19:39 Большой центр культуры возводят в Каменске-Уральском
19:08 Очередной тавдинский пожар унёс жизнь пожилого мужчины
18:17 Уралмаш и Эльмаш поборются за район в формате дискуссии
17:56 В Екатеринбурге водитель Газели врезался в бордюрный камень и погиб
17:20 Проект компании «УГМК-Застройщик» получил федеральный уровень признания
16:51 Перевозки пассажиров на СвЖД в мае выросли на 10%
16:29 Мэр Екатеринбурга утвердил план действий при угрозе теракта
15:58 Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург
15:22 Прощание с бывшим руководителем свердловской ГИБДД состоится 7 июня
15:02 Разработка учёных Пермского Политеха поможет нефтяным компаниям быстро и точно определять качество бензина
14:56 Росреестр в Пермском крае с помощью беспилотника актуализирует сведения реестра недвижимости
14:55 Улицу Ляпустина перекроют в Екатеринбурге на два месяца
14:24 Свердловские депутаты поддержали инициативу о бесплатном выделении земли погорельцам в Сосьве и Таёжном
13:57 Жительницу Красноуфимска подозревают в убийстве знакомого
13:20 В Екатеринбурге иномарка сбила мальчика, перебегавшего дорогу на красный свет
12:58 Прокуратура передумала обжаловать приговор Евгению Ройзману*
12:28 От клещей в Свердловской области пострадали почти 13 тысяч человек
Все новости
10:51 Суд назначил принудительное лечение жителю Москвы, убившему двух человек в МФЦ
10:28 В США произошла стрельба после вручения школьных дипломов, есть погибшие
10:13 Минздрав: в регионах России 90 человек отравились суррогатным алкоголем
19:14 В Рязанской области экс-начальник антикоррупционного главка МВД выйдет на свободу по УДО
17:22 В ГД потребовали наказать судью, которая «помиловала» предпринимателя, подозреваемого в смертельных отравлениях
16:11 В Австралии повысили минимальную зарплату, она составит более 880 австралийских долларов в неделю
14:24 Роспотребнадзор: в Чувашии выявлен первый случай отравления сидром
13:15 Россиян хотят наказывать за вождение после приема лекарств, ухудшающих реакцию и внимание
11:54 Губернатор Нижегородской области заявил, что в крови у отравившихся сидром обнаружили метанол
11:06 Минздрав: число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18
10:58 Минобороны РФ предложило оповещать о призыве по мобилизации через СМС
10:08 В Киргизии задержаны более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота
18:21 Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 16
17:11 В Польше прошел крупнейший за последние десятилетия марш оппозиции
15:58 В суд Петербурга поступили материалы на ПАО «Ростелеком» по статье о пропаганде ЛГБТ
15:08 Губернатор Ульяновской области заявил, что от отравления сидром пострадали 22 жителя региона
14:03 В Ульяновской области из-за отравления сидром погибли восемь человек, задержан подозреваемый
13:54 В Перми СК проверяет информацию об избиении детей в детском саду
11:55 СК: в Ульяновской области шесть человек скончались после употребления сидра
11:44 СМИ: в Киргизии задержали «участников государственного переворота»
11:21 В Индии второй раз рухнул четырехполосный мост через Ганг
10:30 В США при падении самолета, на перехват которого подняли истребители, никто не выжил
09:55 Власти: в Калужской области на трассу М3 упали два беспилотника
19:27 Американский беспилотник с искусственным интеллектом решил «убить» своего оператора
18:26 Эксперты назвали самые популярные среди жителей России сервисы экосистем
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK