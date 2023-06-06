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Минздрав: в регионах России 90 человек отравились суррогатным алкоголем
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Число пострадавших от отравления суррогатным алкоголем в России, по последним данным, выросло до 90 человек, сообщили в Минздраве РФ.
В их числе — беременная женщина и четверо детей.
«По оперативным данным, на 20:00 6 июня общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах России составляет 90 человек, в том числе четверо несовершеннолетних и одна беременная женщина», — говорится в заявлении министеhтсва.
По последним данным, зафиксировано 29 случаев летального исхода.
Накануне суд в Ульяновске на два месяца арестовал самарского предпринимателя, подозреваемого в производстве суррогатного сидра. Во время суда он заявил, что намерен сотрудничать со следствием. При этом свою вину он не признал.
Ранее предприниматель уже попадал в поле зрения правоохранителей. Накануне депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн потребовал проверить и привлечь к ответственности судью, которая в прошлом году отменила штраф в отношении предпринимателя по делу о контрафактном алкоголе.
В их числе — беременная женщина и четверо детей.
«По оперативным данным, на 20:00 6 июня общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах России составляет 90 человек, в том числе четверо несовершеннолетних и одна беременная женщина», — говорится в заявлении министеhтсва.
По последним данным, зафиксировано 29 случаев летального исхода.
Накануне суд в Ульяновске на два месяца арестовал самарского предпринимателя, подозреваемого в производстве суррогатного сидра. Во время суда он заявил, что намерен сотрудничать со следствием. При этом свою вину он не признал.
Ранее предприниматель уже попадал в поле зрения правоохранителей. Накануне депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн потребовал проверить и привлечь к ответственности судью, которая в прошлом году отменила штраф в отношении предпринимателя по делу о контрафактном алкоголе.
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