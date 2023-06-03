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Колокольцев освободил от должности замначальника ГУ МВД по Самарской области после случаев с отравлением сидром
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Колокольцев освободил от должности замначальника ГУ МВД по Самарской области после случаев со смертельным отравлением сидром в регионах РФ.
«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений ГУ МВД России по Самарской области», — заявили в МВД.
Кроме того, из органов будет уволен начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» полковник внутренней службы Александр Ремнев, добавили в ведомстве.
Сообщается, что полиция провела масштабную проверку после массового отравления сидром, чтобы установить каналы распространения алкоголя. «Сотрудники МВД России провели масштабный комплекс мероприятий по установлению каналов поступления в нелегальный оборот опасной для жизни алкогольной продукции, реализованной под торговой маркой "Мистер Сидр". Было проверено большое количество магазинов, складских помещений и транспортных средств. Отработаны цепочки поставок сырья, необходимого для производства алкогольных напитков, индивидуальному предпринимателю, подозреваемому в изготовлении смертельно опасной продукции», — сообщили в министерстве.
По данным МВД, полицейские установили факт хищения спиртосодержащей жидкости со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области». «Данная партия хранилась на складе с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверочных мероприятий», — утверждают в МВД.
За эти хищения, как сообщается, задержаны двое жителей Самары, устанавливаются их сообщники. Кроме того, задержан сержант полиции, который охранял склад и «оказал содействие злоумышленникам, пропустив их на территорию».
Материалы переданы в следственные органы.
«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений ГУ МВД России по Самарской области», — заявили в МВД.
Кроме того, из органов будет уволен начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» полковник внутренней службы Александр Ремнев, добавили в ведомстве.
Сообщается, что полиция провела масштабную проверку после массового отравления сидром, чтобы установить каналы распространения алкоголя. «Сотрудники МВД России провели масштабный комплекс мероприятий по установлению каналов поступления в нелегальный оборот опасной для жизни алкогольной продукции, реализованной под торговой маркой "Мистер Сидр". Было проверено большое количество магазинов, складских помещений и транспортных средств. Отработаны цепочки поставок сырья, необходимого для производства алкогольных напитков, индивидуальному предпринимателю, подозреваемому в изготовлении смертельно опасной продукции», — сообщили в министерстве.
По данным МВД, полицейские установили факт хищения спиртосодержащей жидкости со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области». «Данная партия хранилась на складе с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверочных мероприятий», — утверждают в МВД.
За эти хищения, как сообщается, задержаны двое жителей Самары, устанавливаются их сообщники. Кроме того, задержан сержант полиции, который охранял склад и «оказал содействие злоумышленникам, пропустив их на территорию».
Материалы переданы в следственные органы.
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