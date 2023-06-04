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Прощание с бывшим руководителем свердловской ГИБДД состоится 7 июня
Общество
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области
Прощание с бывшим начальником свердловского управления ГИБДД полковником полиции в отставке Юрием Деминым состоится в церкви Ново-Тихвинского женского монастыря 7 июня. Траурная церемония начнется в 12.00.
В пресс-службе свердловского главка МВД рассказали, что после завершения богослужения скорбный кортеж проследует к зданию областного управления Госавтоинспекции на Чкалова, 1, где гроб в сопровождении почетного караула будет установлен на 20 минут у мемориального комплекса в честь погибших при исполнении служебного долга сотрудников ДПС.
Траурная церемония завершится на Широкореченском кладбище под музыкальное сопровождение оркестра Росгвардии и троекратный залп полицейской салютной группы из автоматов Калашникова.
Напомним, что экс-начальник свердловского управления ГИБДД Юрий Демин 4 июня погиб в поселке Верхняя Сысерть в результате несчастного случая. Во время ремонта в своем доме он упал со строительных лесов на уровне второго этажа и получил травму, не совместимую с жизнью.
В пресс-службе свердловского главка МВД рассказали, что после завершения богослужения скорбный кортеж проследует к зданию областного управления Госавтоинспекции на Чкалова, 1, где гроб в сопровождении почетного караула будет установлен на 20 минут у мемориального комплекса в честь погибших при исполнении служебного долга сотрудников ДПС.
«Таким образом, Юрий Алексеевич в последний раз как бы побывает в родном подразделении, где воспитал не одну плеяду профессиональных полицейских. Среди них заместитель начальника полиции ГУ МВД области Дмитрий Панфилов, заместитель начальника УГИБДД Григорий Козьминых, руководитель Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений УГИБДД Дмитрий Кузнецов и многие другие»,
– отметили в МВД.
Траурная церемония завершится на Широкореченском кладбище под музыкальное сопровождение оркестра Росгвардии и троекратный залп полицейской салютной группы из автоматов Калашникова.
Напомним, что экс-начальник свердловского управления ГИБДД Юрий Демин 4 июня погиб в поселке Верхняя Сысерть в результате несчастного случая. Во время ремонта в своем доме он упал со строительных лесов на уровне второго этажа и получил травму, не совместимую с жизнью.
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