Прощание с бывшим руководителем свердловской ГИБДД состоится 7 июня

– отметили в МВД.

«Таким образом, Юрий Алексеевич в последний раз как бы побывает в родном подразделении, где воспитал не одну плеяду профессиональных полицейских. Среди них заместитель начальника полиции ГУ МВД области Дмитрий Панфилов, заместитель начальника УГИБДД Григорий Козьминых, руководитель Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений УГИБДД Дмитрий Кузнецов и многие другие»,