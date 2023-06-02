В результате несчастного случая погиб бывший руководитель свердловской ГИБДД





– говорится в сообщении телеграм-канала. «Во время ремонта в своем доме он упал со строительных лесов на уровне второго этажа. Получил травму, не совместимую с жизнью. Соболезнования родным и близким»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в поселке Верхняя Сысерть в результате несчастного случая погиб бывший руководитель регионального ГИБДД Юрий Демин. Трагедия произошла сегодня днем.Об этом сообщают местные СМИ и близкий к власти телеграм-канал «Не для протокола».Юрий Демин занимал пост начальника ГИБДД с 2005 года по 12 апреля 2018 года.