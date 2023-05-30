Объявлен сбор средств на содержание тавдинской собаки-погорелицы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Тавде в последнее время часто горят частные строения, и очередной подобный пожар произошёл 2 июня на улице Папанинцев. В результате пожилая хозяйка дома осталась без имущества, а её собака на время лишилась кормилицы.Полыхнуло на Папанинцев сильно. Общая площадь утреннего пожара тогда составила 200 квадратных метров. Огонь уничтожил не только жилой дом, но и хранившееся в нём имущество, а заодно и надворные постройки. Хуже всего, физически пострадала пенсионерка, проживавшая по данному адресу — врачи диагностировали у неё ожог руки и травму грудной клетки. Пожилую женщину госпитализировали.Пострадала и вторая хозяйка дома — собака Лайма. Она надышалась угарным газом и получила ожог спины. И если уходом за женщиной занялись в больнице, то судьбой собаки пришлось заниматься волонтёрам. Вчера, в воскресенье, они объявили сбор средств на содержание Лаймы.Состояние у собаки тяжёлое. Она отказывается от еды и воды, а дышит с трудом. Необходимо тщательное ветеринарное исследование животного, лечение, а далее и кормление. Финансово помочь можно переводом на карту «Сбербанка», привязанную к номеру телефона: +79068130909.