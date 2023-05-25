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Строительство школы на улице Рощинской в Екатеринбурге обещают начать в июне

13.55 Среда, 31 мая 2023
Общество
Иллюстрация: проект школы на улице Рощинской от АПК «Аппарат»
Определен подрядчик для строительства школы на улице Рощинской в Екатеринбурге. Как заявил мэр Алексей Орлов, работы должны начаться в июне, а сдать объект планируют в 2024 году.

Трехэтажное здание будет разбито на учебные блоки для начальной и старшей школы, а также общешкольный блок, где разместятся актовый, лекционный и спортивные залы, зал хореографии, библиотека и столовая. Школа будет рассчитана на 1500 учеников.

Согласно информации на сайте госзакупок, подрядчиком станет АО «Строительная компания "Стройтэк"». Компания была единственным участником аукциона. Стоимость контракта – 2 682 439 713 рублей. По условиям контракта, объект должен быть сдан к 31 июля 2025 года.

Напомним, что жители Левобережного Уктуса, где в единственной школе, по словам родителей, дети учились в три смены, несколько лет добивались строительства новой школы. В прошлом году они записывали групповые обращения к губернатору. После этого власти пообещали построить школу в максимально короткие сроки.

В начале 2023 года мэрия Екатеринбурга разместила аукцион на строительство школы, но потом внезапно его отметила, пояснив, что отмена «носила технический характер». Со второго раза подрядчика для строительства школы все же выбрали.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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