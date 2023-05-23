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Превышение концентрации вредных веществ в воздухе выявили в Реже и Алапаевске
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
Свердловское управление Роспотребнадзора продолжает контролировать качество атмосферного воздуха в связи с лесными пожарами. Сегодня превышение концентрации вредных веществ в воздухе зафиксировано в Реже и Алапаевске.
Специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» отбирают и исследуют пробы по 16 показателям. В среднесуточных пробах, взятых в Реже, выявлено превышение ПДК по взвешенным веществам в 1,3 раза. В Алапаевске выявили превышение среднесуточных нормативов по показателю «взвешенные вещества» (1,5 ПДК).
По данным Роспотребнадзора, концентрации остальных вредных веществ в воздухе были ниже предельно-допустимых.
Напомним, что в Свердловской области до 29 мая действует предупреждение о смоге.
Специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» отбирают и исследуют пробы по 16 показателям. В среднесуточных пробах, взятых в Реже, выявлено превышение ПДК по взвешенным веществам в 1,3 раза. В Алапаевске выявили превышение среднесуточных нормативов по показателю «взвешенные вещества» (1,5 ПДК).
По данным Роспотребнадзора, концентрации остальных вредных веществ в воздухе были ниже предельно-допустимых.
Напомним, что в Свердловской области до 29 мая действует предупреждение о смоге.
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