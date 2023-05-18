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Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области до 29 мая
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра в очередной раз на неделю продлили предупреждение о смоге в Свердловской области. Теперь предупреждение об атмосферном загрязнении должны снять не раньше 29 мая.
Сохраняется НМУ первой степени опасности.
По последним данным, в Свердловской области действовали 27 пожаров на общей площади 2 899 гектаров.
«С 23 мая 20.00 до 29 мая 20.00 территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,
– говорится в сообщении синоптиков.
Сохраняется НМУ первой степени опасности.
По последним данным, в Свердловской области действовали 27 пожаров на общей площади 2 899 гектаров.
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