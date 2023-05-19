Куйвашев подписал распоряжения о проведении игр КВН в Екатеринбурге

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжения о проведении в этом году «Кубка Губернатора Свердловской области по КВН» и «Игры – Встречи выпускников КВН».Согласно документам, финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением игр КВН, должно быть обеспечено в рамках госпрограммы «Развитие системы образования и молодёжной политики в Свердловской области».Сколько именно средств направлено на организацию мероприятия, не указывается. В целом для реализации госпрограммы в бюджете Свердловской области на этот год заложено более 82 млрд рублей. По данным телеграм-канала Reспублика, на предыдущие «Встречи выпускников КВН» в Екатеринбурге из областного бюджета было выделено в общей сложности 81 миллион рублей: в 2019 году – 10 миллионов рублей, в 2021 году – 31 миллион рублей, а в 2022 году – 40 миллионов рублейОрганизацию игр КВН поручили государственному учреждению Свердловской области «Дом молодёжи», АО «Уральский выставочный центр» и ООО «Телевизионное творческое объединение "АМиК"».В этом году «Встреча выпускников КВН» в Екатеринбурге пройдет 30 июня. Ожидается участие команд «СОК» (Самара), «Станция Спортивная» (Москва) и Сборной Дагестана.