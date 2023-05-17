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В Екатеринбурге летом планируют отремонтировать 45 автодорог

15.21 Среда, 24 мая 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За лето в Екатеринбурге планируют отремонтировать 45 автомобильных дорог. Об этом заявила председатель комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова.

В уральской столице уже начался ремонт дорог, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас на 17 точках работы ведутся не только на проезжей части, но и на тротуарах.

«Всего в этом сезоне предстоит привести в нормативное состояние 45 автомобильных дорог Екатеринбурга, 19 из них – общей площадью 289,6 тысячи квадратных метров и протяженностью 18,8 километра – в рамках БКД. Эту работу мы должны завершить до сентября»,

– рассказала Тамара Благодаткова.


Так, на улице Шейнкмана отремонтируют более шести тысяч квадратных метров проезжей части и около трех тысяч квадратных метров тротуаров. На улице Репина уже завершили ремонт 18,4 тысячи «квадратов» проезжей части, теперь предстоит обновить тротуары площадью 2,4 тысячи «квадратов».

Продолжается ремонт на участке улицы Евгения Савкова – от Суходольской до автодороги в поселок Медный. Близится к завершению ремонт улицы 8 Марта.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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