В Свердловской области за минувшие сутки ликвидировали 22 пожара на площади 1,8 тысячи гектаров

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в Свердловской области специалистам МЧС, «Авиалесоохраны» и лесничеств удалось ликвидировать 22 пожара на площади 1,8 тысячи гектаров. Об этом сообщают в департаменте информационной политики региона.В том числе были потушены крупные возгорания:– в Режевском городском округе на площади 800 гектаров;– в Березовском городском округе на площади 627 гектаров;– в Гаринском городском округе на площади 252 гектара;– в Тугулымском городском округе на площади 38 гектаров;– в муниципальном образовании Алапаевское на площади 23 гектара.По данным телеграм-канала «Не для протокола» на 23 мая 08.00, в Свердловской области действовали 27 пожаров на общей площади 2 899 гектаров. Из них 16 локализованы на площади 1 614 гектаров, остальные 11 регистрировались на площади 1 284 гектара.Борьбу с огнем продолжают вести более тысячи человек. Задействовано свыше 190 единиц спецтехники, в том числе авиация.