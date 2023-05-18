Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области за минувшие сутки ликвидировали 22 пожара на площади 1,8 тысячи гектаров
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области специалистам МЧС, «Авиалесоохраны» и лесничеств удалось ликвидировать 22 пожара на площади 1,8 тысячи гектаров. Об этом сообщают в департаменте информационной политики региона.
В том числе были потушены крупные возгорания:
– в Режевском городском округе на площади 800 гектаров;
– в Березовском городском округе на площади 627 гектаров;
– в Гаринском городском округе на площади 252 гектара;
– в Тугулымском городском округе на площади 38 гектаров;
– в муниципальном образовании Алапаевское на площади 23 гектара.
По данным телеграм-канала «Не для протокола» на 23 мая 08.00, в Свердловской области действовали 27 пожаров на общей площади 2 899 гектаров. Из них 16 локализованы на площади 1 614 гектаров, остальные 11 регистрировались на площади 1 284 гектара.
Борьбу с огнем продолжают вести более тысячи человек. Задействовано свыше 190 единиц спецтехники, в том числе авиация.
В том числе были потушены крупные возгорания:
– в Режевском городском округе на площади 800 гектаров;
– в Березовском городском округе на площади 627 гектаров;
– в Гаринском городском округе на площади 252 гектара;
– в Тугулымском городском округе на площади 38 гектаров;
– в муниципальном образовании Алапаевское на площади 23 гектара.
По данным телеграм-канала «Не для протокола» на 23 мая 08.00, в Свердловской области действовали 27 пожаров на общей площади 2 899 гектаров. Из них 16 локализованы на площади 1 614 гектаров, остальные 11 регистрировались на площади 1 284 гектара.
Борьбу с огнем продолжают вести более тысячи человек. Задействовано свыше 190 единиц спецтехники, в том числе авиация.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».