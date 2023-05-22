Свердловский депутат посоветовал живодеру из Нижнего Тагила отдать собаку волонтерам

– сказал Алексей Свалов в видеообращении.

«Выйди на тех волонтеров, которые хотели у тебя забрать собаку, и просто отдай ее. Пусть она будет в нормальных руках, о ней будут заботиться. Я думаю, там люди добрые и разберутся, что и как нужно делать»,