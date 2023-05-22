Возрастное ограничение 18+
Свердловский депутат посоветовал живодеру из Нижнего Тагила отдать собаку волонтерам
Общество
Скрин из видео: соцсети
Депутат свердловского Заксобрания Алексей Свалов записал видеообращение для живодера из Нижнего Тагила, который избивал на видеокамеру свою собаку и грозил ее убить, и посоветовал мужчине добровольно отдать питомца зоозащитникам, которые к нему ранее приходили.
Видеообращение депутат опубликовал в своем телеграм-канале.
Напомним, что ролик с живодером появился в сети совсем недавно. Как хозяин собаки объяснил сотрудникам полиции, видео, взволновавшее общественность, было снято три месяца назад.
Видеообращение депутат опубликовал в своем телеграм-канале.
«Выйди на тех волонтеров, которые хотели у тебя забрать собаку, и просто отдай ее. Пусть она будет в нормальных руках, о ней будут заботиться. Я думаю, там люди добрые и разберутся, что и как нужно делать»,
– сказал Алексей Свалов в видеообращении.
Напомним, что ролик с живодером появился в сети совсем недавно. Как хозяин собаки объяснил сотрудникам полиции, видео, взволновавшее общественность, было снято три месяца назад.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».