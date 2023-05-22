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Екатеринбургский общественник рассказал о звонке детского омбудсмена Морокова, после того как общественник предложил ребенку, подвергавшемуся насилию, помощь
Общество
Письмо предоставлено Максимом Чвановым
После сегодняшнего обращения к Александру Бастрыкину выпускника спецучилища в Рефтинском по поводу «уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области» Игоря Морокова мы решили вспомнить о другой истории, связанном с Мороковым.
История случилась в канун майских праздников, когда исполнительному директору Свердловского регионального отделения «Всероссийской Федерации школьного спорта» Максиму Чванову позвонил «детский омбудсмен» и спросил, какой у него (у общественника) интерес в помощи изнасилованному в спецшколе Екатеринбурга мальчику, – Чванов решил помочь ребенку адаптироваться после страшных издевательств, письмо об этом было отправлено в суд, который должен вынести решение о месте пребывания ребенка.
И именно письмо стало причиной звонка Морокова. Приводим еще раз рассказ Максима Чванова, полностью:
«После первых публикаций в СМИ о данной ситуации руководство регионального отделения Федерации школьного спорта приняло решение оказать помощь в организации занятий спортом для пострадавшего ребёнка.
Мы связались через адвоката с мамой мальчика и предложили свою помощь. Нами заказана необходимая экипировка для занятий спортом и в ближайшее время планируется встреча для передачи. Ребёнок изъявил желание начать занятия под руководством опытных спортсменов-наставников.
Мы глубоко возмущены данными фактами, произошедшими в образовательном учреждении и считаем, что подобное недопустимо.
В подтверждение своих намерений нами в адрес Чкаловского районного суда направлено письмо (копию прилагаем) в котором мы информируем о том, что готовы и в дальнейшем оказывать помощь в организации спортивной занятости ребёнка. Общеизвестно, что занятия спортом являются одним из важнейших профилактических элементов девиантного поведения детей и подростков. Регулярные занятия спортом формируют у ребят волю к победе, внутреннюю дисциплину, расширяют круг общения.
Сегодня я был неприятно удивлён звонком г-на Морокова, который начал спрашивать у меня, какой у нас в данной ситуации интерес?
Отвечу публично: наш интерес в том, чтобы ребёнок, пострадавший от насилия, при попустительстве сотрудников школы, не потерял веру во взрослых, чтобы он реабилитировался и стал достойным членом нашего общества.
Чужих детей не бывает и считаю своим долгом помочь в трудной ситуации подростку, а если г-н Мороков считает по-другому, значит, наверное, он не то место для работы выбрал!
Думаю, что в Свердловской области для уполномоченного по правам ребенка есть более важные задачи, вместо того чтобы звонить мне и интересоваться, какое отношение вообще имею к данному делу…
Взятые на себя обязательства мы выполним в полном объеме и уверен, что у этого ребёнка благодаря усилиям всех неравнодушных жителей нашего региона все получится!».
Добавим, что Максим Чванов является также руководителем Свердловского отделения объединения Ветеранов Кремлевского-Президентского полка, основателем Военно-патриотического центра ВЫМПЕЛ-УРАЛ, руководителем Свердловского отделения Всероссийского антинаркотического движения АНТИДИЛЕР и воспитывает двоих детей.
Напомним, ранее стало известно, что над мальчиками в спецшколе №124 издевались старшие подростки после товарищеских судов, которые устраивал один из воспитателей. Один из детей подвергался сексуализированному насилию со стороны подростков. Об этом знала директор школы и, по словам сразу нескольких детей, публично спросила у изнасилованного мальчика: «Почему ты не мог ему откусить?».
Позже школа подала иск с требованием перевести изнасилованного ребенка в другое учреждение, по мнению адвоката, чтобы не отвечать за безопасность ребенка, который после опубличивания директором факт насилия, стал изгоем. Однако суд отказал в переводе, при этом не согласился и с освобождением ребенка, которому на момент насилия было 12 лет.
Ранее региональное отделение «Всероссийской Федерации школьного спорта» написало письмо с поддержкой пострадавшего от насилия мальчика. В том числе руководитель организации Максим Чванов принял решение помочь с организацией занятий спортом для ребенка, чтобы помочь ему реабилитироваться.
История случилась в канун майских праздников, когда исполнительному директору Свердловского регионального отделения «Всероссийской Федерации школьного спорта» Максиму Чванову позвонил «детский омбудсмен» и спросил, какой у него (у общественника) интерес в помощи изнасилованному в спецшколе Екатеринбурга мальчику, – Чванов решил помочь ребенку адаптироваться после страшных издевательств, письмо об этом было отправлено в суд, который должен вынести решение о месте пребывания ребенка.
И именно письмо стало причиной звонка Морокова. Приводим еще раз рассказ Максима Чванова, полностью:
«После первых публикаций в СМИ о данной ситуации руководство регионального отделения Федерации школьного спорта приняло решение оказать помощь в организации занятий спортом для пострадавшего ребёнка.
Мы связались через адвоката с мамой мальчика и предложили свою помощь. Нами заказана необходимая экипировка для занятий спортом и в ближайшее время планируется встреча для передачи. Ребёнок изъявил желание начать занятия под руководством опытных спортсменов-наставников.
Мы глубоко возмущены данными фактами, произошедшими в образовательном учреждении и считаем, что подобное недопустимо.
В подтверждение своих намерений нами в адрес Чкаловского районного суда направлено письмо (копию прилагаем) в котором мы информируем о том, что готовы и в дальнейшем оказывать помощь в организации спортивной занятости ребёнка. Общеизвестно, что занятия спортом являются одним из важнейших профилактических элементов девиантного поведения детей и подростков. Регулярные занятия спортом формируют у ребят волю к победе, внутреннюю дисциплину, расширяют круг общения.
Сегодня я был неприятно удивлён звонком г-на Морокова, который начал спрашивать у меня, какой у нас в данной ситуации интерес?
Отвечу публично: наш интерес в том, чтобы ребёнок, пострадавший от насилия, при попустительстве сотрудников школы, не потерял веру во взрослых, чтобы он реабилитировался и стал достойным членом нашего общества.
Чужих детей не бывает и считаю своим долгом помочь в трудной ситуации подростку, а если г-н Мороков считает по-другому, значит, наверное, он не то место для работы выбрал!
Думаю, что в Свердловской области для уполномоченного по правам ребенка есть более важные задачи, вместо того чтобы звонить мне и интересоваться, какое отношение вообще имею к данному делу…
Взятые на себя обязательства мы выполним в полном объеме и уверен, что у этого ребёнка благодаря усилиям всех неравнодушных жителей нашего региона все получится!».
Добавим, что Максим Чванов является также руководителем Свердловского отделения объединения Ветеранов Кремлевского-Президентского полка, основателем Военно-патриотического центра ВЫМПЕЛ-УРАЛ, руководителем Свердловского отделения Всероссийского антинаркотического движения АНТИДИЛЕР и воспитывает двоих детей.
Напомним, ранее стало известно, что над мальчиками в спецшколе №124 издевались старшие подростки после товарищеских судов, которые устраивал один из воспитателей. Один из детей подвергался сексуализированному насилию со стороны подростков. Об этом знала директор школы и, по словам сразу нескольких детей, публично спросила у изнасилованного мальчика: «Почему ты не мог ему откусить?».
Позже школа подала иск с требованием перевести изнасилованного ребенка в другое учреждение, по мнению адвоката, чтобы не отвечать за безопасность ребенка, который после опубличивания директором факт насилия, стал изгоем. Однако суд отказал в переводе, при этом не согласился и с освобождением ребенка, которому на момент насилия было 12 лет.
Ранее региональное отделение «Всероссийской Федерации школьного спорта» написало письмо с поддержкой пострадавшего от насилия мальчика. В том числе руководитель организации Максим Чванов принял решение помочь с организацией занятий спортом для ребенка, чтобы помочь ему реабилитироваться.
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