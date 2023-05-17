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Выпускник рефтинского спецучилища обратился к Бастрыкину после страшной истории в екатеринбургской спецшколе
Экс-воспитанник рассказал, как жаловался детскому омбудсмену на педагога, а тот все ему рассказал
Происшествия
Фото: kremlin.ru / Creative Commons Attribution 4.0 International
Артем Кардапольцев, выпускник спецучилища в уральском Рефтинском, записал видеообращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину. В обращении выпускник просит главу СК обратить внимание на действующего уполномоченного по правам детей в Свердловской области Игоря Морокова.
По словам Кардапольцева, когда над ним издевался заместитель директора по режиму, применяя физическое насилие, он жаловался сначала Морокову. Однако тот, как рассказывает молодой человек, в глаза ему сообщил, что «все решит», но сразу после встречи тот самый замдиректора цитировал Кардапольцеву то, что Кардапольцев говорил Морокову лично.
«Приезжает Мороков, вызывает меня в кабинет, я с ним общаюсь. Он говорит: “Я все решу, ты не переживай. Все будет хорошо”. Я говорю: “Я на вас надеюсь”. После он уезжает. Этим же вечером меня вызывают к Сергею Геннадьевичу. И он мне говорит: “А зачем ты рассказал Морокову все?” И прям досканально, о чем мы разговаривали на тот момент с Мороковым, он выкладывает вот это. От “А” до “Я”. Всю информацию. Я очень тогда этому моменту удивился. У него был кий. Не могу вспомнить. Вроде был кий. То есть как бы он там разбивает его об меня, закрывает меня на КПП. Внизу там находились якобы одиночки», рассказал Кардапольцев.
Выпускник спецучилища также добавил, что его закрыли аж на неделю после обращения к Морокову, видимо, в качестве наказания.
«Закрывает меня там на неделю. После того, как я вышел, я попросил воспитателя, чтобы не обращались больше к Морокову, обратились к кому-то вышестоящему. И тогда приехала Яна Лантратова (сейчас – первый заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению, прим.ред.). Вот этот человек, и из Екатеринбурга там еще люди. Не буду называть имена. Эти люди тогда помогли мне», – добавил Кардапольцев.
Сам сотрудник учреждения, избивавший подростков, был осужден и наказан.
«То есть он получил по заслугам. А Мороков как бы сейчас до сих пор работает в той же сфере. Почему-то он ненаказанный? И я не знаю, почему он защищает директора 124-й школы. Может, какие-то там личные, какого-то характера отношения. У меня даже нет слов. Я прошу. Обратите, пожалуйста, внимание. Почему Мороков защищает директора124-й спецшколы? И ребенку, над которым надругались, у него психика сейчас порушена. Это и так понятно. Почему безнаказаны директор, Мороков? Это же халатное отношение? То есть есть факт изнасилования одним ребенком над другим, но никто ничего не предпринимает», - просит Бастрыкина Кардапольцев.
Редакция связалась с Артемом, он добавил, что очень переживает за ребят так как он оказался примерно в такой же ситуации. «К нам приезжали и ПДН и КДН Асбеста и все всё знали! – рассказывает Артем, - Мы им говорили! Я лично в момент одного из мероприятий обращался к начальнику ПДН Асбеста, она сказала, что разберётся. Да и Мороков говорил то же самое. Пока не приехала Яна Валерьевна Лантратова и сотрудники СК из Москвы не чего не менялось! Ну как так-то? Должна же быть справедливость. Я прошу Александра Ивановича как главу следственного комитета России и Игоря Ивановича Краснова как генерального прокурора вмешаться! Ну даже если парни нахулиганили, это же не значит, что их должны насиловать! Да и, если честно, не каким образом эти учреждения не исправляют, я считаю. Там тюрьма в миниатюре только ещё хуже».
Напомним, ранее стало известно, что над мальчиками в спецшколе №124 издевались старшие подростки после товарищеских судов, которые устраивал один из воспитателей. Один из детей подвергался сексуализированному насилию со стороны подростков. Об этом знала директор школы и, по словам сразу нескольких детей, публично спросила у изнасилованного мальчика: «Почему ты не мог ему откусить?».
Позже школа подала иск с требованием перевести изнасилованного ребенка в другое учреждение, по мнению адвоката, чтобы не отвечать за безопасность ребенка, который после опубличивания директором факт насилия, стал изгоем. Однако суд отказал в переводе, при этом не согласился и с освобождением ребенка, которому на момент насилия было 12 лет.
Ранее региональное отделение «Всероссийской Федерации школьного спорта» написало письмо с поддержкой пострадавшего от насилия мальчика. В том числе руководитель организации Максим Чванов принял решение помочь с организацией занятий спортом для ребенка, чтобы помочь ему реабилитироваться.
По словам Кардапольцева, когда над ним издевался заместитель директора по режиму, применяя физическое насилие, он жаловался сначала Морокову. Однако тот, как рассказывает молодой человек, в глаза ему сообщил, что «все решит», но сразу после встречи тот самый замдиректора цитировал Кардапольцеву то, что Кардапольцев говорил Морокову лично.
«Приезжает Мороков, вызывает меня в кабинет, я с ним общаюсь. Он говорит: “Я все решу, ты не переживай. Все будет хорошо”. Я говорю: “Я на вас надеюсь”. После он уезжает. Этим же вечером меня вызывают к Сергею Геннадьевичу. И он мне говорит: “А зачем ты рассказал Морокову все?” И прям досканально, о чем мы разговаривали на тот момент с Мороковым, он выкладывает вот это. От “А” до “Я”. Всю информацию. Я очень тогда этому моменту удивился. У него был кий. Не могу вспомнить. Вроде был кий. То есть как бы он там разбивает его об меня, закрывает меня на КПП. Внизу там находились якобы одиночки», рассказал Кардапольцев.
Выпускник спецучилища также добавил, что его закрыли аж на неделю после обращения к Морокову, видимо, в качестве наказания.
«Закрывает меня там на неделю. После того, как я вышел, я попросил воспитателя, чтобы не обращались больше к Морокову, обратились к кому-то вышестоящему. И тогда приехала Яна Лантратова (сейчас – первый заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению, прим.ред.). Вот этот человек, и из Екатеринбурга там еще люди. Не буду называть имена. Эти люди тогда помогли мне», – добавил Кардапольцев.
Сам сотрудник учреждения, избивавший подростков, был осужден и наказан.
«То есть он получил по заслугам. А Мороков как бы сейчас до сих пор работает в той же сфере. Почему-то он ненаказанный? И я не знаю, почему он защищает директора 124-й школы. Может, какие-то там личные, какого-то характера отношения. У меня даже нет слов. Я прошу. Обратите, пожалуйста, внимание. Почему Мороков защищает директора124-й спецшколы? И ребенку, над которым надругались, у него психика сейчас порушена. Это и так понятно. Почему безнаказаны директор, Мороков? Это же халатное отношение? То есть есть факт изнасилования одним ребенком над другим, но никто ничего не предпринимает», - просит Бастрыкина Кардапольцев.
Редакция связалась с Артемом, он добавил, что очень переживает за ребят так как он оказался примерно в такой же ситуации. «К нам приезжали и ПДН и КДН Асбеста и все всё знали! – рассказывает Артем, - Мы им говорили! Я лично в момент одного из мероприятий обращался к начальнику ПДН Асбеста, она сказала, что разберётся. Да и Мороков говорил то же самое. Пока не приехала Яна Валерьевна Лантратова и сотрудники СК из Москвы не чего не менялось! Ну как так-то? Должна же быть справедливость. Я прошу Александра Ивановича как главу следственного комитета России и Игоря Ивановича Краснова как генерального прокурора вмешаться! Ну даже если парни нахулиганили, это же не значит, что их должны насиловать! Да и, если честно, не каким образом эти учреждения не исправляют, я считаю. Там тюрьма в миниатюре только ещё хуже».
Напомним, ранее стало известно, что над мальчиками в спецшколе №124 издевались старшие подростки после товарищеских судов, которые устраивал один из воспитателей. Один из детей подвергался сексуализированному насилию со стороны подростков. Об этом знала директор школы и, по словам сразу нескольких детей, публично спросила у изнасилованного мальчика: «Почему ты не мог ему откусить?».
Позже школа подала иск с требованием перевести изнасилованного ребенка в другое учреждение, по мнению адвоката, чтобы не отвечать за безопасность ребенка, который после опубличивания директором факт насилия, стал изгоем. Однако суд отказал в переводе, при этом не согласился и с освобождением ребенка, которому на момент насилия было 12 лет.
Ранее региональное отделение «Всероссийской Федерации школьного спорта» написало письмо с поддержкой пострадавшего от насилия мальчика. В том числе руководитель организации Максим Чванов принял решение помочь с организацией занятий спортом для ребенка, чтобы помочь ему реабилитироваться.
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Суд в Екатеринбурге отказал в переводе и освобождении ребенка, подвергшегося насилию в спецшколе
17 мая 2023
17 мая 2023