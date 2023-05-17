Выпускник рефтинского спецучилища обратился к Бастрыкину после страшной истории в екатеринбургской спецшколе Экс-воспитанник рассказал, как жаловался детскому омбудсмену на педагога, а тот все ему рассказал

14.31 Понедельник, 22 мая 2023

Происшествия