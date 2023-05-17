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Водителей предупредили о плохой видимости на ЕКАД
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Водителей предупредили о плохой видимости на Екатеринбургской кольцевой автодороге из-за дыма от природного пожара.
Как сообщает МЧС, видимость ограничена на участке ЕКАД от 52-го до 58-го километра из-за задымления от лесного пожара в районе Северки.
Напомним, что вчера из-за сильного задымления перекрывали трассу Екатеринбург – Алапаевск. На Серовском тракте плохая видимость привела к смертельному ДТП с пассажирским автобусом.
Как сообщает МЧС, видимость ограничена на участке ЕКАД от 52-го до 58-го километра из-за задымления от лесного пожара в районе Северки.
Напомним, что вчера из-за сильного задымления перекрывали трассу Екатеринбург – Алапаевск. На Серовском тракте плохая видимость привела к смертельному ДТП с пассажирским автобусом.
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