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В ДТП с участием цементовоза на Серовском тракте погиб человек
Происшествия
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня утром на Серовском тракте из-за сильного задымления произошло несколько аварий. На данный момент известно, что в результате одного из ДТП, где столкнулись пассажирская «Газель» и цементовоз, погиб один человек и еще шестеро пострадали.
Эта авария произошла на 81-м километре трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов». По предварительным данным, водитель «Газели» не выдержал дистанцию до двигавшегося перед ним цементовоза и допустил столкновение.
Госавтоинспектора также рекомендовали водителям воздержаться от поездок по Серовскому тракту.
Эта авария произошла на 81-м километре трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов». По предварительным данным, водитель «Газели» не выдержал дистанцию до двигавшегося перед ним цементовоза и допустил столкновение.
«Обстоятельства ДТП, личности пострадавших и характер полученных травм выясняют сотрудники Госавтоинспекции»,
– рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
Госавтоинспектора также рекомендовали водителям воздержаться от поездок по Серовскому тракту.
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В ДТП в Екатеринбурге погиб водитель Газели
12 мая 2023
12 мая 2023