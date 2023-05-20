В ДТП с участием цементовоза на Серовском тракте погиб человек





– рассказали в УГИБДД по Свердловской области. «Обстоятельства ДТП, личности пострадавших и характер полученных травм выясняют сотрудники Госавтоинспекции»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром на Серовском тракте из-за сильного задымления произошло несколько аварий. На данный момент известно, что в результате одного из ДТП, где столкнулись пассажирская «Газель» и цементовоз, погиб один человек и еще шестеро пострадали.Эта авария произошла на 81-м километре трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов». По предварительным данным, водитель «Газели» не выдержал дистанцию до двигавшегося перед ним цементовоза и допустил столкновение.Госавтоинспектора также рекомендовали водителям воздержаться от поездок по Серовскому тракту.