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Из-за лесных пожаров в столице Урала перенесли ежегодный фестиваль барбекю
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Международный фестиваль барбекю, который проходит в столице Урала ежегодно в начале июня, из-за ситуации с лесными пожарами в регионе перенесли на июль. Об этом организаторы сообщили на своем сайте.
Мероприятие планировалось провести в Историческом сквере города.
Напомним, что масштабные пожары не дают покоя жителям Свердловской области с конца апреля. 25 апреля в Свердловской области действовали шесть крупных пожаров. Один из пожаров уничтожил в Сосьве более 90 домов. Возбуждены уголовные дела по статье 293 УК РФ (халатность) и по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
«В связи с введением в Свердловской области особого противопожарного режима и рядом чрезвычайных ситуаций, произошедших в области, даты проведения фестиваля переносятся на 8 и 9 июля 2023 года. Приносим свои извинения и надеемся на ваше понимание!»,
– говорится в сообщении.
Мероприятие планировалось провести в Историческом сквере города.
Напомним, что масштабные пожары не дают покоя жителям Свердловской области с конца апреля. 25 апреля в Свердловской области действовали шесть крупных пожаров. Один из пожаров уничтожил в Сосьве более 90 домов. Возбуждены уголовные дела по статье 293 УК РФ (халатность) и по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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