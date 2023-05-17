Из-за лесных пожаров в столице Урала перенесли ежегодный фестиваль барбекю

– говорится в сообщении.

«В связи с введением в Свердловской области особого противопожарного режима и рядом чрезвычайных ситуаций, произошедших в области, даты проведения фестиваля переносятся на 8 и 9 июля 2023 года. Приносим свои извинения и надеемся на ваше понимание!»,