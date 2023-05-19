Возрастное ограничение 18+
Более 400 дел возбудили против жителей Свердловской области за нарушения противопожарного режима
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Только за минувшие пять дней в Свердловской области возбудили 433 дела за нарушения требований противопожарного режима, объявленного в регионе с 15 апреля. Об этом сообщает областной департамент информационной политики.
Из них 59 дел было возбуждено из-за нарушения порядка выжигания сухой травы, стерни, пожнивных остатков, сжигания мусора, а также разведения костров. Остальные 374 дела были связаны с неправильным содержанием территорий, в том числе придомовых – в основном это несанкционированные свалки мусора и различных отходов.
Напомним, что особым противопожарным режимом в регионе ввели запрет на разведение огня в лесу и на придомовых участках. Помимо этого, власти запретили прогулки по лесу и охоту.
Из них 59 дел было возбуждено из-за нарушения порядка выжигания сухой травы, стерни, пожнивных остатков, сжигания мусора, а также разведения костров. Остальные 374 дела были связаны с неправильным содержанием территорий, в том числе придомовых – в основном это несанкционированные свалки мусора и различных отходов.
«Специалисты лесничеств, МВД, МЧС, органов местного самоуправления ежедневно обходят популярные зоны отдыха уральцев, лесные массивы, садовые товарищества»,
– подчеркнули в ДИПе.
Напомним, что особым противопожарным режимом в регионе ввели запрет на разведение огня в лесу и на придомовых участках. Помимо этого, власти запретили прогулки по лесу и охоту.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Более 1800 протоколов составили свердловские огнеборцы за несоблюдение противопожарного режима
19 мая 2023
19 мая 2023
В Свердловской области составили более трех тысяч протоколов из-за нарушений пожарной безопасности
16 мая 2023
16 мая 2023