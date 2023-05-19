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Более 400 дел возбудили против жителей Свердловской области за нарушения противопожарного режима

16.42 Суббота, 20 мая 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Только за минувшие пять дней в Свердловской области возбудили 433 дела за нарушения требований противопожарного режима, объявленного в регионе с 15 апреля. Об этом сообщает областной департамент информационной политики.

Из них 59 дел было возбуждено из-за нарушения порядка выжигания сухой травы, стерни, пожнивных остатков, сжигания мусора, а также разведения костров. Остальные 374 дела были связаны с неправильным содержанием территорий, в том числе придомовых – в основном это несанкционированные свалки мусора и различных отходов.

«Специалисты лесничеств, МВД, МЧС, органов местного самоуправления ежедневно обходят популярные зоны отдыха уральцев, лесные массивы, садовые товарищества»,

– подчеркнули в ДИПе.


Напомним, что особым противопожарным режимом в регионе ввели запрет на разведение огня в лесу и на придомовых участках. Помимо этого, власти запретили прогулки по лесу и охоту.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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