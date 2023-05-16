Свердловские власти продлили запрет на охоту до 1 июня





– подчеркнули в свердловском ДИПе. «Профилактика лесных пожаров и снижение возможного ущерба – одна из приоритетных задач нацпроекта "Экология"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области из-за сохраняющейся сложной пожарной обстановки вновь продлили запрет на весеннюю охоту. На этот раз до 1 июня. Таким образом власти хотят ограничить нахождение людей в лесах, чтобы предупредить возникновение новых природных пожаров.Напомним, что сезон охоты в регионе приостановили еще 27 апреля. Затем его несколько раз продлевали. Пока действуют данные меры на всей территории Свердловской области приостановлена выдача разрешений на охоту, в том числе на любительскую и спортивную.Если вы обнаружили возгорание, незамедлительно сообщайте о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8-(800)-100-94-00 млм по единому номеру «112» вызова экстренных служб. Также передать информацию о природном пожаре можно с помощью мобильного приложения «Берегите лес».