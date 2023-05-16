Ракету на границе Уралмаша и Эльмаша обновили

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Не все екатеринбуржцы знают, но на проспекте Космонавтов, разделяющем Орджоникидзевский район города на микрорайоны Уралмаш и Эльмаш, вот уже 10 лет красуется зенитная ракета. В этот, юбилейный для неё год, этот объект начал видоизменяться.Зенитная ракета на высоченном постаменте была установлена в Екатеринбурге в 2013-м году в честь советского конструктора Льва Люльева, который некоторое время занимал важную должность на заводе имени Калинина. Пространство вокруг памятника носит его имя — сквер Люльева (или люльевский сквер). В этом году его продолжают обновлять и развивать. В первую очередь работы ведутся с самой ракетой. Недавно её заново покрасили и нанесли на её бока маркировку. В ближайших планах установить декоративную подсветку, чтобы памятник был хорошо виден даже в тёмное время суток.Изменения коснутся и самого сквера. По информации интернет-издания «Уралмаш-Эльмаш», здесь могут появиться новые скамейки. Сейчас рассматривается возможность потратить на их установку части выделенных на благоустройство сквера бюджетных денег.Стоти упомянуть, что Лев Люльев — уроженец Киева. Он и образование получал в Киевском политехническом институте. В дань его заслугам в Екатеринбурге назвали не только сквер, но и маленькую улочку на окраине города. Памятник Люльеву стоит и на его родине, в Киеве.