Возрастное ограничение 18+
На выходных в Свердловской области обещают потепление до 27°C
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В грядущие выходные в Свердловской области обещают потепление до 27°C. Также в регионе по-прежнему преимущественно без осадков. Такие прогнозы дают синоптики Уральского гидрометцентра.
В субботу, 20 мая, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +3…+8°C, местами заморозки до -1°C. Днем +20…+25°C. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью +6…+8°C, днем +21…+23°C. Ветер неустойчивый слабый.
В воскресенье, 21 мая, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +5…+10°C, днем +22…+27°C. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью +8…+10°C, днем +24…+26°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 20 мая, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +3…+8°C, местами заморозки до -1°C. Днем +20…+25°C. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью +6…+8°C, днем +21…+23°C. Ветер неустойчивый слабый.
В воскресенье, 21 мая, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +5…+10°C, днем +22…+27°C. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью +8…+10°C, днем +24…+26°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».