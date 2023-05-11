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В Ревде в день выпускных запретят продажу алкоголя
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Ревде, а также в ближайших населенных пунктах, в день школьных выпускных запретят продажу алкоголя. Соответствующее постановление накануне подписала глава ревды Татьяна Клепикова.
Согласно документу, 22 мая с 09.00 до 16.00 часов во всех магазинах Ревды, села Мариинск, поселка Крылатовский будет запрещена продажа алкогольной продукции, в том числе пива и напитков, изготовляемых на его основе, а также сидра, пуаре и медовухи.
Ранее министерство просвещения рекомендовало проводить последний звонок в школах 22-23 мая, а выпускной вечер – 23-24 июня. Все мероприятия состоятся в очном режиме.
Согласно документу, 22 мая с 09.00 до 16.00 часов во всех магазинах Ревды, села Мариинск, поселка Крылатовский будет запрещена продажа алкогольной продукции, в том числе пива и напитков, изготовляемых на его основе, а также сидра, пуаре и медовухи.
«Исключением станет розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»,
– отметили в администрации города.
Ранее министерство просвещения рекомендовало проводить последний звонок в школах 22-23 мая, а выпускной вечер – 23-24 июня. Все мероприятия состоятся в очном режиме.
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