В Ревде в день выпускных запретят продажу алкоголя





– отметили в администрации города. «Исключением станет розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Ревде, а также в ближайших населенных пунктах, в день школьных выпускных запретят продажу алкоголя. Соответствующее постановление накануне подписала глава ревды Татьяна Клепикова.Согласно документу, 22 мая с 09.00 до 16.00 часов во всех магазинах Ревды, села Мариинск, поселка Крылатовский будет запрещена продажа алкогольной продукции, в том числе пива и напитков, изготовляемых на его основе, а также сидра, пуаре и медовухи.Ранее министерство просвещения рекомендовало проводить последний звонок в школах 22-23 мая, а выпускной вечер – 23-24 июня. Все мероприятия состоятся в очном режиме.