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В воздухе уральской столицы не обнаружили вредных веществ
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили в воздухе уральской столицы вредных веществ. Пробы воздуха брали 17 и 18 мая.
Напомним, что синоптики Уральского гидрометцентра продлевали предупреждение об атмосферном загрязнении в регионе.
«В пробах, отобранных в контрольных точках города, неудовлетворительных результатов исследований не зафиксировано. Пробы по всем показателям соответствуют гигиеническим нормативам»,
– заявили в ведомстве.
Напомним, что синоптики Уральского гидрометцентра продлевали предупреждение об атмосферном загрязнении в регионе.
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