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Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области до 23 мая
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Смог в Свердловской области продержится еще, как минимум, до 23 мая. Накануне синоптики Уральского гидрометцентра продлили предупреждение об атмосферном загрязнении.
Объявлен НМУ первой степени опасности.
Напомним, по последним данным, в Свердловской области горело 3,6 тысячи гектаров леса.
«С 17 мая 20.00 до 23 мая 20.00 на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,
– говорится в сообщении синоптиков.
Объявлен НМУ первой степени опасности.
Напомним, по последним данным, в Свердловской области горело 3,6 тысячи гектаров леса.
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