Перекрытие трассы Пермь – Екатеринбург перенесли на 23 мая

– объяснили инспектора.

«Перенос перекрытия связан с тем, что подрядчик, осуществляющий строительные работы не в полной мере осуществил ранее выданные рекомендации по факту устранения недостатков. По ранее выданным рекомендациям срок увеличен до 23 мая»,