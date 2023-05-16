Возрастное ограничение 18+
Перекрытие трассы Пермь – Екатеринбург перенесли на 23 мая
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области перенесли перекрытие трассы Пермь – Екатеринбург для проведения дорожных работ на 23 мая. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Во время работ должны будут ограничить движение с 316-го по 317-й километр.
Напомним, что изначально движение через путепровод планировали закрыть 11 мая. Однако это могло привести к пробкам на трассе, так как радиусы поворотов не соответствовали нормативам, поэтому работы перенесли на 17 мая.
За неделю было досыпано полотно, построено покрытие и расширены радиусы для удобства поворотов. Однако сегодня в ГИБДД сообщили об очередном переносе дорожных работ.
Во время работ должны будут ограничить движение с 316-го по 317-й километр.
Напомним, что изначально движение через путепровод планировали закрыть 11 мая. Однако это могло привести к пробкам на трассе, так как радиусы поворотов не соответствовали нормативам, поэтому работы перенесли на 17 мая.
За неделю было досыпано полотно, построено покрытие и расширены радиусы для удобства поворотов. Однако сегодня в ГИБДД сообщили об очередном переносе дорожных работ.
«Перенос перекрытия связан с тем, что подрядчик, осуществляющий строительные работы не в полной мере осуществил ранее выданные рекомендации по факту устранения недостатков. По ранее выданным рекомендациям срок увеличен до 23 мая»,
– объяснили инспектора.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».