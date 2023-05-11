На трассе Пермь – Екатеринбург с 17 мая ограничат движение

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На 316-м километре трассы Пермь – Екатеринбург в районе Ревды с 17 мая изменится схема проезда из-за капитального ремонта путепровода.В Уралуправтодоре рассказали, что будет закрыт прямой съезд через путепровод в оба направления. Проехать можно будет через съезды транспортной развязки по круговому движению. Работы продлятся до осени 2024 года.Водителей просят с пониманием отнестись к неудобствам и заранее планировать свой маршрут.Изначально движение через путепровод планировали закрыть 11 мая. Однако это могло привести к пробкам на трассе, так как радиусы поворотов не соответствовали нормативам. За неделю было досыпано полотно, построено покрытие и расширены радиусы для удобства поворотов.Напомним, что проект капитального ремонта мостов и путепроводов на Пермском тракте предусматривает расширение проезжей части до четырех полос на участках от 187-го до 232-го километра, от 276-го до 301-го километра и от 301-го до 326-го километра.