На участке трассы Пермь – Екатеринбург изменится схема движения

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На 316-м километре трассы Пермь – Екатеринбург с 11 мая временно изменится схема движения транспорта из-за капитального ремонта путепровода.В Уралуправтодоре сообщили, что будет закрыт прямой проезд через путепровод в районе Ревды в оба направления. Проехать можно будет через съезды транспортной развязки по круговому движению.Работы продлятся до осени 2024 года. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.Напомним, что проект капремонта мостов и путепроводов на трассе Пермь – Екатеринбург предусматривает расширение проезжей части до четырех полос на участках от 187-го до 232-го километра, от 276-го до 301-го километра и от 301-го до 326-го километра.