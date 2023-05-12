Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков останется в СИЗО
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд отклонил апелляцию адвоката на арест пиарщика Ярослава Ширшикова.
Напомним, что Ярославу Ширшикову предъявили обвинение в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) из-за поста в телеграм-канале про Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин). Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал пиарщику меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 июня.
Сегодня областной суд рассмотрел жалобу защиты Ширшикова на постановление районного суда и счел арест «законным и обоснованным». Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.
Напомним, что Ярославу Ширшикову предъявили обвинение в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) из-за поста в телеграм-канале про Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин). Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал пиарщику меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 июня.
Сегодня областной суд рассмотрел жалобу защиты Ширшикова на постановление районного суда и счел арест «законным и обоснованным». Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве знакомого у вокзала, отправили под домашний арест
05 мая 2023
05 мая 2023