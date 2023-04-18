Екатеринбургский суд отправил Ярослава Ширшикова в СИЗО до 17 июня





– сказал Ярослав Ширшиков после заседания суда. «У меня есть сомнения, что статья правильно квалифицирована. Я уже давал исчерпывающие комментарии СМИ по поводу этого дела и по поводу, как я отношусь к терроризму и террористам»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения Ярославу Ширшикову в виде ареста в СИЗО до 17 июняОб этом сообщает корреспондент «Вечерних ведомостей» из зала суда.Ширшиков также заявил, что намерен обжаловать постановление судьи.Напомним, вчера Ширшикову предъявили обвинение в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) из-за поста в телеграм-канале про Владлена Татарского.