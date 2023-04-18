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Екатеринбургский суд отправил Ярослава Ширшикова в СИЗО до 17 июня
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения Ярославу Ширшикову в виде ареста в СИЗО до 17 июня
Об этом сообщает корреспондент «Вечерних ведомостей» из зала суда.
Ширшиков также заявил, что намерен обжаловать постановление судьи.
Напомним, вчера Ширшикову предъявили обвинение в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) из-за поста в телеграм-канале про Владлена Татарского.
Об этом сообщает корреспондент «Вечерних ведомостей» из зала суда.
«У меня есть сомнения, что статья правильно квалифицирована. Я уже давал исчерпывающие комментарии СМИ по поводу этого дела и по поводу, как я отношусь к терроризму и террористам»,
– сказал Ярослав Ширшиков после заседания суда.
Ширшиков также заявил, что намерен обжаловать постановление судьи.
Напомним, вчера Ширшикову предъявили обвинение в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) из-за поста в телеграм-канале про Владлена Татарского.
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18 апреля 2023
18 апреля 2023