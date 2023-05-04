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В столице Урала изменили сроки перекрытия улицы Громова
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге изменились сроки закрытия движения по улице Громова. Речь идет об участке от здания №29 на Академика Бардина до перекрестка Громова – Академика Бардина.
Ограничения будут действовать с 23 мая по 15 июня. Изначально планировалось перекрыть улицу уже 15 мая.
Перекрытие связано со строительством сети водоотведения. Объехать закрытый участок можно по параллельной улице Чкалова.
Ограничения будут действовать с 23 мая по 15 июня. Изначально планировалось перекрыть улицу уже 15 мая.
Перекрытие связано со строительством сети водоотведения. Объехать закрытый участок можно по параллельной улице Чкалова.
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