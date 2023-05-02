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В Ленинском районе Екатеринбурга перекроют несколько улиц
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по четырем улицам в Ленинском районе: Уктусской, Громова, Автономных Республик и переулку Федорова.
Участок улицы Уктусской – от дома №47 на Уктусской до дома №72 на Отто Шмидта – перекроют с 10 мая по 30 июня. Ограничения связаны с проведением работ по модернизации тепловых сетей.
С 15 мая по 15 июня будет перекрыта улица Громова – от здания № 28 на Академика Бардина до перекрестка Громова – Академика Бардина. Перекрытие необходимо для строительства сети водоотведения.
Улицу Автономных Республик и переулок Федорова закроют для транспорта с 22 мая по 30 сентября из-за реконструкции улицы Автономных Республик.
Участок улицы Уктусской – от дома №47 на Уктусской до дома №72 на Отто Шмидта – перекроют с 10 мая по 30 июня. Ограничения связаны с проведением работ по модернизации тепловых сетей.
С 15 мая по 15 июня будет перекрыта улица Громова – от здания № 28 на Академика Бардина до перекрестка Громова – Академика Бардина. Перекрытие необходимо для строительства сети водоотведения.
Улицу Автономных Республик и переулок Федорова закроют для транспорта с 22 мая по 30 сентября из-за реконструкции улицы Автономных Республик.
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