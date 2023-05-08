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Полиция опровергла сообщения о поимке поджигателей леса в Свердловской области

10.59 Среда, 10 мая 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Начальник пресс-службе свердловского главка МВД Валерий Горелых опроверг сообщения в социальных сетях о том, что в регионе поймали поджигателей леса.

Как пишет ЕАН со ссылкой на полковника Горелых, поджигателей никто не ловил.

«Это просто бред. В наше время такую информацию невозможно скрыть, если кто-то думает, что кто-то скрывает от людей правду. Слухи про поджигателей специально распространяют те, кто хочет напугать людей, создать панику»,

– заявил глава пресс-службе регионального главка полиции.


Полиция также опровергла слухи о правдивости фотографий и видео из леса, распространяемых в мессенджерах, где якобы всё приготовлено к поджогу, а также про 70 пикапов, на которых якобы ездят беженцы и специально поджигают леса. Полиция не подтверждает информацию и том, что такая машина сбила начальника ГИБДД Ирбита.

Депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков ранее написал в своем телеграм-канале, что поджигатели якобы ездят по лесам и стреляют из ракетницы или горящими стрелами из лука.

«Мужики рассказали, что поджоги не случайность и не сезонная особенность. Есть негодяи, которые стреляют в лес из ракетницы или горящими стрелами из лука. Все просто. Говорят, в Ирбитском районе поймали одного такого лесного террориста. А что, дело ведь нехитрое: подъехал поближе к лесу, вышел из машины, запустил пару снарядов и свинтил. А пожарным и волонтерам потом туши…»

– писал Жуков.


В телеграм-канале «Не для протокола» сообщали, что Минприроды обнаружило факты поджога в Егоршинском, Березовском и Тугулымском лесничествах. Под Буланашем и в районе озера Шитовское якобы были «вспышки яркого света», после которых начались пожары, а в районе деревни Галашова очаги возникли одновременно в пяти местах. Чиновники направили информацию в прокуратуру региона и ГУ МВД по Свердловской области.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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