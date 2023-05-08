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Полиция опровергла сообщения о поимке поджигателей леса в Свердловской области
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Начальник пресс-службе свердловского главка МВД Валерий Горелых опроверг сообщения в социальных сетях о том, что в регионе поймали поджигателей леса.
Как пишет ЕАН со ссылкой на полковника Горелых, поджигателей никто не ловил.
Полиция также опровергла слухи о правдивости фотографий и видео из леса, распространяемых в мессенджерах, где якобы всё приготовлено к поджогу, а также про 70 пикапов, на которых якобы ездят беженцы и специально поджигают леса. Полиция не подтверждает информацию и том, что такая машина сбила начальника ГИБДД Ирбита.
Депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков ранее написал в своем телеграм-канале, что поджигатели якобы ездят по лесам и стреляют из ракетницы или горящими стрелами из лука.
В телеграм-канале «Не для протокола» сообщали, что Минприроды обнаружило факты поджога в Егоршинском, Березовском и Тугулымском лесничествах. Под Буланашем и в районе озера Шитовское якобы были «вспышки яркого света», после которых начались пожары, а в районе деревни Галашова очаги возникли одновременно в пяти местах. Чиновники направили информацию в прокуратуру региона и ГУ МВД по Свердловской области.
Как пишет ЕАН со ссылкой на полковника Горелых, поджигателей никто не ловил.
«Это просто бред. В наше время такую информацию невозможно скрыть, если кто-то думает, что кто-то скрывает от людей правду. Слухи про поджигателей специально распространяют те, кто хочет напугать людей, создать панику»,
– заявил глава пресс-службе регионального главка полиции.
Полиция также опровергла слухи о правдивости фотографий и видео из леса, распространяемых в мессенджерах, где якобы всё приготовлено к поджогу, а также про 70 пикапов, на которых якобы ездят беженцы и специально поджигают леса. Полиция не подтверждает информацию и том, что такая машина сбила начальника ГИБДД Ирбита.
Депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков ранее написал в своем телеграм-канале, что поджигатели якобы ездят по лесам и стреляют из ракетницы или горящими стрелами из лука.
«Мужики рассказали, что поджоги не случайность и не сезонная особенность. Есть негодяи, которые стреляют в лес из ракетницы или горящими стрелами из лука. Все просто. Говорят, в Ирбитском районе поймали одного такого лесного террориста. А что, дело ведь нехитрое: подъехал поближе к лесу, вышел из машины, запустил пару снарядов и свинтил. А пожарным и волонтерам потом туши…»
– писал Жуков.
В телеграм-канале «Не для протокола» сообщали, что Минприроды обнаружило факты поджога в Егоршинском, Березовском и Тугулымском лесничествах. Под Буланашем и в районе озера Шитовское якобы были «вспышки яркого света», после которых начались пожары, а в районе деревни Галашова очаги возникли одновременно в пяти местах. Чиновники направили информацию в прокуратуру региона и ГУ МВД по Свердловской области.
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