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В Свердловской области действует 25 природных пожаров
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области зафиксировано 25 природных пожаров. Об этом сообщает Авиалесоохрана.
По данным на 5 мая, в лесах региона действует 23 пожара на площади 2 236 гектаров. Один пожар площадью 55 гектаров зафиксирован на землях обороны и безопасности, а еще один площадью 13 гектаров – на землях населенных пунктов.
Всего в России действует 86 лесных пожаров на площади 20 682 гектаров.
По данным на 5 мая, в лесах региона действует 23 пожара на площади 2 236 гектаров. Один пожар площадью 55 гектаров зафиксирован на землях обороны и безопасности, а еще один площадью 13 гектаров – на землях населенных пунктов.
Всего в России действует 86 лесных пожаров на площади 20 682 гектаров.
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