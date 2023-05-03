В Свердловской области действует 25 природных пожаров

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области зафиксировано 25 природных пожаров. Об этом сообщает Авиалесоохрана.По данным на 5 мая, в лесах региона действует 23 пожара на площади 2 236 гектаров. Один пожар площадью 55 гектаров зафиксирован на землях обороны и безопасности, а еще один площадью 13 гектаров – на землях населенных пунктов.Всего в России действует 86 лесных пожаров на площади 20 682 гектаров.