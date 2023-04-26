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Отопление начинают отключать в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с сегодняшнего дня, 3 мая, начинается отключение подачи тепла в дома горожан. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы города Владимир Гейко.
По словам чиновника, вчера мэр Алексей Орлов подписал постановление об окончании отопительного сезона. В первую очередь, от теплоснабжения будут отключать жилые дома, а затем объекты социальной сферы.
Как рассказал замглавы города, все планы на летний период по подготовке к следующему отопительному сезону сверены и утверждены. В этом году запланировано четыре плановых опрессовки, их график мы публиковали ранее. Все опрессовки будут проходить без отключения горячего водоснабжения, кроме локальных источников.
Летом запланировано к замене порядка 70 километров тепловых сетей, 40 километров водо- и канализационных сетей. К новому отопительному сезону предстоит подготовить порядка 112 теплоисточников, 479 теплопунктов, более 350 насосных станций, 3,5 тысячи километров тепловых сетей, порядка 3,5 тысячи водопроводных и канализационный сетей, более 8 тысяч электросетей и порядка тысячи километров газовых сетей.
По словам чиновника, вчера мэр Алексей Орлов подписал постановление об окончании отопительного сезона. В первую очередь, от теплоснабжения будут отключать жилые дома, а затем объекты социальной сферы.
«Отключимся мы оперативно, быстро, потому что необходимо уже начинать ремонтные работы»,
– заявил Владимир Гейко.
Как рассказал замглавы города, все планы на летний период по подготовке к следующему отопительному сезону сверены и утверждены. В этом году запланировано четыре плановых опрессовки, их график мы публиковали ранее. Все опрессовки будут проходить без отключения горячего водоснабжения, кроме локальных источников.
«У нас где-то есть сезонные котельные, понятно, что там будут отключения горячего водоснабжения. По всем локальным источникам запланированы проведения опрессовок локальными установками, в том числе использоваться будут современные технологии в виде робота по испытанию сетей. Все работы буду выполнены в установленные сроки»,
– отметил чиновник.
Летом запланировано к замене порядка 70 километров тепловых сетей, 40 километров водо- и канализационных сетей. К новому отопительному сезону предстоит подготовить порядка 112 теплоисточников, 479 теплопунктов, более 350 насосных станций, 3,5 тысячи километров тепловых сетей, порядка 3,5 тысячи водопроводных и канализационный сетей, более 8 тысяч электросетей и порядка тысячи километров газовых сетей.
«Планы огромные. Чтобы их успеть реализовать, мы уже начали подготовку»,
– добавил замглавы Екатеринбурга.
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