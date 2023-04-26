Отопление начинают отключать в Екатеринбурге

– отметил чиновник.

«У нас где-то есть сезонные котельные, понятно, что там будут отключения горячего водоснабжения. По всем локальным источникам запланированы проведения опрессовок локальными установками, в том числе использоваться будут современные технологии в виде робота по испытанию сетей. Все работы буду выполнены в установленные сроки»,