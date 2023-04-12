Опрессовки в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме стартуют с 16 мая





– отмечают в Екатеринбургской теплосетевой компании. «Испытания трубопроводов проведут от насосных станций, без ограничения горячего водоснабжения потребителей»,





– добавили в ЕТК. «Уход теплового источника на ремонт не всегда означает прекращение подачи горячей воды, при наличии технической возможности потребители будут переключены на другие теплоисточники»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме с 16 мая стартуют гидравлические испытания тепловых сетей. Энергетики обещают не отключать горячую воду на период проведения опрессовок.Опрессовки будут проводить в четыре этапа:- первый этап – с 16 по 19 мая;- второй этап – с 6 по 9 июня;- третий этап – с 18 по 21 июля;- четвертый – с 8 по 11 августа.Кроме того, тепловые станции и котельные пройдут профилактику – комплекс ремонтных работ, которые невозможно выполнить без полного отключения оборудования. В Екатеринбурге со 2 по 16 августа будут проводиться ремонтные работы на Ново-Свердловской ТЭЦ, а с 17 по 30 августа – на Среднеуральской ГРЭС.