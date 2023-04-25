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Летняя погода ожидается в Свердловской области
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На этой неделе в Свердловской области ожидается летняя сухая погода. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.
По данным синоптика, 2-6 мая в Свердловской области ночью будет +9…+14°С, днем +22…+27°С. На севере региона вероятны кратковременные дожди. На юге области ожидается очень теплая сухая погода.
Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на начало недели.
По данным синоптика, 2-6 мая в Свердловской области ночью будет +9…+14°С, днем +22…+27°С. На севере региона вероятны кратковременные дожди. На юге области ожидается очень теплая сухая погода.
Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на начало недели.
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