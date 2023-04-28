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Синоптики обещают в начале новой недели в Свердловской области потепление до +27°C
Общество
Фото: Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, ночью в понедельник в Свердловской области ожидаются заморозки и мокрый снег. Однако потом специалисты центра обещают потепление, в среду температура воздуха поднимается до +27°C.
В понедельник, 1 мая, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью на севере с мокрым снегом. Ночью 0…+5°C, заморозки до -3°C. Днем +10…+15°C. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/сек, ночью на востоке неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +3…+5°C, днем +13…+15°C. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/сек.
Во вторник, 2 мая, в Свердловской области ночью облачно с прояснениями, небольшой дождь, днем переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +4…+9°C, в горах до +1°C. Днем +20…+25°C, на севере до +15°C. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/сек.
В столице Урала ночью облачно с прояснениями, небольшой дождь, днем переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +7…+9°C, днем +22…+24°C. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/сек.
В среду, 3 мая, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +7…+12. Днем +22…+27, на крайнем севере до +19. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +10…+12, днем +25…+27. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 1 мая, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью на севере с мокрым снегом. Ночью 0…+5°C, заморозки до -3°C. Днем +10…+15°C. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/сек, ночью на востоке неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +3…+5°C, днем +13…+15°C. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/сек.
Во вторник, 2 мая, в Свердловской области ночью облачно с прояснениями, небольшой дождь, днем переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +4…+9°C, в горах до +1°C. Днем +20…+25°C, на севере до +15°C. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/сек.
В столице Урала ночью облачно с прояснениями, небольшой дождь, днем переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +7…+9°C, днем +22…+24°C. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/сек.
В среду, 3 мая, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +7…+12. Днем +22…+27, на крайнем севере до +19. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +10…+12, днем +25…+27. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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