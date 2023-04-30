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Жители Алтайского микрорайона Нижнего Тагила пожаловались на крыс

11.10 Понедельник, 1 мая 2023
Общество
Скрин из видео: Инцидент Нижний Тагил / ВКонтакте
В Нижнем Тагиле жители многоквартирных домов в Алтайском микрорайоне пожаловались на крыс, которые привольно разгуливают по улицам и крыльцам многоэтажек.

Об этом сообщает «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на очевидца, заснявшего на видео пробегающую крысу. По его словам, грызуны без стеснений гуляют даже днем.

«Такое соседство вызывает ужас. Роспотребнадзор, жилинспекция, УК, ау, вы где?!»,

– приводят слова мужчины в сообществе.


Напомним, что на прошлой неделе в Екатеринбурге на маленькую девочку напала крыса.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:50 В Нижнем Тагиле мужчина чуть не сгорел из-за непотушенной сигареты
11:51 В Свердловской области с мая пенсии начинают доставлять сотрудники «Почты России»
11:10 Жители Алтайского микрорайона Нижнего Тагила пожаловались на крыс
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16:38 В забеге «Майская гроза» в столице Урала приняли участие более 1500 спортсменов
16:11 Свердловским ветеранам пообещали денежные выплаты ко Дню Победы
16:03 Синоптики обещают в начале новой недели в Свердловской области потепление до +27°C
15:07 Екатеринбуржцы на Уралмаше спасли кота повисшего на балконе
14:26 За сутки специалисты «Авиалесоохраны» ликвидировали девять пожаров в Свердловской области
14:18 В Каменске-Уральском мужчина гонял подростков палкой
13:27 Жители многоэтажки в Академическом районе Екатеринбурга пожаловались на поджоги в подъезде
12:45 Три садовых дома пострадали от пожара в Режевском округе Свердловской области
12:10 Площадь пожаров в Свердловской области сократилась до 1770 гектаров
11:48 Два человека погибли в ДТП в Талицком районе Свердловской области
11:02 На севере Свердловской области 30 апреля выпал снег
09:45 Более 70 специалистов свердловских больниц оказывают помощь пострадавшим от пожаров
17:18 Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства жительницы Свердловской области
17:06 В Серове заключили под стражу второго обвиняемого по делу о пожаре в Сосьве
16:15 В Екатеринбурге большинство родителей не поддерживают исключение английского из школьной программы
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