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Жители Алтайского микрорайона Нижнего Тагила пожаловались на крыс
Общество
Скрин из видео: Инцидент Нижний Тагил / ВКонтакте
В Нижнем Тагиле жители многоквартирных домов в Алтайском микрорайоне пожаловались на крыс, которые привольно разгуливают по улицам и крыльцам многоэтажек.
Об этом сообщает «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на очевидца, заснявшего на видео пробегающую крысу. По его словам, грызуны без стеснений гуляют даже днем.
Напомним, что на прошлой неделе в Екатеринбурге на маленькую девочку напала крыса.
Об этом сообщает «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на очевидца, заснявшего на видео пробегающую крысу. По его словам, грызуны без стеснений гуляют даже днем.
«Такое соседство вызывает ужас. Роспотребнадзор, жилинспекция, УК, ау, вы где?!»,
– приводят слова мужчины в сообществе.
Напомним, что на прошлой неделе в Екатеринбурге на маленькую девочку напала крыса.
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