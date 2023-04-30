В Екатеринбурге на Черноярской девочку искусала крыса





– приводят слова женщины в сообществе. «Моя девочка наклонилась, думала котенок. Она присела на корточках, а крыса напрыгнула и сразу вцепилась ей в палец. Четверо друзей отрывали ее от руки. Пока дочь шла до дома, кровь хлестала. Дома долго не могли ее остановить»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на девочку, когда она гуляла с друзьями во дворе дома на улице Черноярская, 24а, напала крыса. Она укусила ребенка за палец.Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на маму пострадавшей. С ее слов, дети подумали, что увидели котенка, и подошли посмотреть поближе.После этого мама срочно выехала с дочкой в больницу. Там девочке сделали перевязку и назначили десять уколов. По словам родительницы, медики сказали им, что это не первый случай – в другом районе крыса покусала мальчика.