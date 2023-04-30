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В Екатеринбурге на Черноярской девочку искусала крыса
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на девочку, когда она гуляла с друзьями во дворе дома на улице Черноярская, 24а, напала крыса. Она укусила ребенка за палец.
Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на маму пострадавшей. С ее слов, дети подумали, что увидели котенка, и подошли посмотреть поближе.
После этого мама срочно выехала с дочкой в больницу. Там девочке сделали перевязку и назначили десять уколов. По словам родительницы, медики сказали им, что это не первый случай – в другом районе крыса покусала мальчика.
Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на маму пострадавшей. С ее слов, дети подумали, что увидели котенка, и подошли посмотреть поближе.
«Моя девочка наклонилась, думала котенок. Она присела на корточках, а крыса напрыгнула и сразу вцепилась ей в палец. Четверо друзей отрывали ее от руки. Пока дочь шла до дома, кровь хлестала. Дома долго не могли ее остановить»,
– приводят слова женщины в сообществе.
После этого мама срочно выехала с дочкой в больницу. Там девочке сделали перевязку и назначили десять уколов. По словам родительницы, медики сказали им, что это не первый случай – в другом районе крыса покусала мальчика.
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