Волонтеры начали сбор вещей для пострадавших от пожаров свердловчан

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге волонтеры центра гуманитарной помощи «Мы рядом» на улице Пушкина, 16 начали сбор гуманитарной помощи для людей, которые лишились жилья в результате пожаров, разгоревшихся в Свердловской области.Наиболее необходимыми в данный момент являются:- одежда в хорошем состоянии (взрослая и детская);- домашний текстиль (пледы, одеяла, подушки и так далее);- кухонная посуда;- канцелярские принадлежности;- предметы личной гигиены;- продукты длительного хранения, питьевая вода.С волонтерами можно связаться в любой день недели с 10:00 до 20:00 по телефону горячей линии +7 (800) 101-51-62 или через мессенджеры Telegram, WhatsApp и соцсеть ВКонтакте. Дополнительный пункт сбора помощи «Мы рядом» открыт на базе отделения «Молодая Гвардия Единой России» в Нижнем Тагиле.Также ежедневно с 09:00 до 18:00 гуманитарную помощь принимает пункт сбора «Единой России» и Народного фронта на улице Хохрякова, 9. Горячая линия общественной организации: +7 (343) 350-09-42.Кроме того, отделение «Красного Креста» в Свердловской области тоже организовало пункт сбора помощи – в Доме добровольцев на улице Крылова, 2. Телефон для справок: +7 (932) 615-01-12.