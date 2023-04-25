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На екатеринбуржца, выругавшегося на школьника в шапке с буквой Z, составили протокол о мелком хулиганстве
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на мужчину, выругавшегося на школьника в шапке с буквой Z, составили протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство).
Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, сотрудники отдела полиции №4 уже доставили мужчину в здание мирового суда Ленинского района Екатеринбурга. Ему грозит до 15 суток ареста.
Напомним, что вчера вечером 57-летнего Александра задержали в СНТ «Дружба» рядом с аэропортом Кольцово. К операции по задержанию привлекли бойцов ОМОН региональной Росгвардии.
Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, сотрудники отдела полиции №4 уже доставили мужчину в здание мирового суда Ленинского района Екатеринбурга. Ему грозит до 15 суток ареста.
Напомним, что вчера вечером 57-летнего Александра задержали в СНТ «Дружба» рядом с аэропортом Кольцово. К операции по задержанию привлекли бойцов ОМОН региональной Росгвардии.
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Полиция и ОМОН задержали мужчину, выругавшегося на школьника в шапке с буквой Z в Екатеринбурге
25 апреля 2023
25 апреля 2023