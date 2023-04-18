К концу недели в Свердловской области похолодает

– рассказала Галина Шепоренко.

«Вторжение арктического воздуха в тыл циклона приведет к ночным заморозкам 0…-5°С, которые вероятны 28 апреля на севере Свердловской области, 29-30 апреля и в более южных районах Уральского региона»,