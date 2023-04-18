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К концу недели в Свердловской области похолодает
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
В Свердловской области в начале недели будет тепло, но уже 27-28 апреля ожидается похолодание. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.
По данным синоптика, температура воздуха в первые дни недели ночью будет +2…+7°С, днем +15…+20°С. В четверг-пятницу западный циклон принесет дожди и похолодание.
Температура воздуха днем понизится до +6…+11°С. В воскресенье, 30 апреля, на юге области ожидается более комфортная погода: +10…+15°С.
Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня.
По данным синоптика, температура воздуха в первые дни недели ночью будет +2…+7°С, днем +15…+20°С. В четверг-пятницу западный циклон принесет дожди и похолодание.
«Вторжение арктического воздуха в тыл циклона приведет к ночным заморозкам 0…-5°С, которые вероятны 28 апреля на севере Свердловской области, 29-30 апреля и в более южных районах Уральского региона»,
– рассказала Галина Шепоренко.
Температура воздуха днем понизится до +6…+11°С. В воскресенье, 30 апреля, на юге области ожидается более комфортная погода: +10…+15°С.
Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня.
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