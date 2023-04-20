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В начале новой недели в Свердловской области ожидается потепление до +21 °C

16.34 Воскресенье, 23 апреля 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики обещают потепление в начале новой недели в Свердловской области. Вместе с тем они предупреждают о ветреной погоде. В понедельник прогнозируется ветер с порывами до 15 метров в секунду, во вторник – до 17 метров в секунду.

В понедельник, 24 апреля, в Свердловской области ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью +1…+6°C, на севере до -5°C. Днем +13…+18°C, на севере до +8°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.

В Екатеринбурге ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, слабый дождь. Ночью +4…+6°C, днем +14…+16°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек.

Во вторник, 25 апреля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +3…+8°C, на севере и востоке до -2°C. Днем +16…+21°C. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/сек, днем порывы 15-17 м/сек.

В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +6…+8°C, днем +19…+21°C. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/сек, днем порывы до 15 м/сек.

В среду, 26 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью +2…+7°C, днем +16…+21°C. Ветер юго-западный, южный 2-7 м/сек.

В уральской столице облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью +5…+7°C, днем +19…+21°C. Ветер юго-западный, южный 2-7 м/сек.

Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:07 В Свердловской области запустили «горячую линию» по вопросам доставки пенсий
15:41 «Уральские авиалинии» попали в топ пяти самых прибыльных авиакомпаний России
14:52 Мэрия уральской столицы намерена выделить полмиллиарда рублей на ремонт девяти улиц
14:09 Волонтеры «Экодозора» высадили 700 саженцев в Южном лесопарке Екатеринбурга
13:13 В Свердловской области зафиксировали лесной пожар площадью 30 гектаров
12:24 Спектакль L.A.D. екатеринбургского театра «Урал Опера Балет» получил специальную премию «Золотая маска»
11:20 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после травмирования пенсионерки электросамокатом
11:00 Активисты вместе с полицейскими накрыли подпольную стоматологию в Дегтярске
10:06 В столице Урала ищут 15-летнего юношу, пропавшего 21 апреля
09:34 В Екатеринбурге 16-летняя девушка на электросамокате сломала в ДТП ногу
17:13 В свердловском селе Кадниково хотят сделать инклюзивный туристический маршрут
17:04 На усыпившего чужую собаку в Екатеринбурге ветеринара написали заявление в полицию
16:02 В уральской столице на улице Донбасская насмерть сбили человека
14:58 На Режевском тракте обещают сделать участки для безопасного обгона
13:30 Мальчика, пропавшего вместе с котом в уральской столице, нашли
13:17 Во дворе «Республики Лодыгина» в Екатеринбурге упал на бок грузовик
13:00 Семь телефонов и wi-fi роутер нашли в носках осужденного в екатеринбургском СИЗО
12:19 В столице Урала задушили 36-летнюю маму трехлетнего ребенка
11:36 Пожар площадью 218 квадратных метров произошел в Невьянске
10:46 В аэропорту Кольцово из-за тумана задержали три рейса
09:46 В Екатеринбурге на два месяца ограничат движение по Кольцовскому тракту
08:42 В Екатеринбурге ищут 13-летнего мальчика, пропавшего 21 апреля
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