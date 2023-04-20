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В начале новой недели в Свердловской области ожидается потепление до +21 °C
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики обещают потепление в начале новой недели в Свердловской области. Вместе с тем они предупреждают о ветреной погоде. В понедельник прогнозируется ветер с порывами до 15 метров в секунду, во вторник – до 17 метров в секунду.
В понедельник, 24 апреля, в Свердловской области ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью +1…+6°C, на севере до -5°C. Днем +13…+18°C, на севере до +8°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, слабый дождь. Ночью +4…+6°C, днем +14…+16°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек.
Во вторник, 25 апреля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +3…+8°C, на севере и востоке до -2°C. Днем +16…+21°C. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/сек, днем порывы 15-17 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +6…+8°C, днем +19…+21°C. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/сек, днем порывы до 15 м/сек.
В среду, 26 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью +2…+7°C, днем +16…+21°C. Ветер юго-западный, южный 2-7 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью +5…+7°C, днем +19…+21°C. Ветер юго-западный, южный 2-7 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 24 апреля, в Свердловской области ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью +1…+6°C, на севере до -5°C. Днем +13…+18°C, на севере до +8°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, слабый дождь. Ночью +4…+6°C, днем +14…+16°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек.
Во вторник, 25 апреля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +3…+8°C, на севере и востоке до -2°C. Днем +16…+21°C. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/сек, днем порывы 15-17 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +6…+8°C, днем +19…+21°C. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/сек, днем порывы до 15 м/сек.
В среду, 26 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью +2…+7°C, днем +16…+21°C. Ветер юго-западный, южный 2-7 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью +5…+7°C, днем +19…+21°C. Ветер юго-западный, южный 2-7 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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