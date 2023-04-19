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Мальчика, пропавшего вместе с котом в уральской столице, нашли
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В уральской столице нашли 13-летнего мальчика, который накануне пропал вместе с котом. Юношу вернули родителям.
По их словам, кота тоже нашли. Он сейчас дома с ребенком.
«Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!»,
– сообщили волонтеры поискового отряда «Прорыв».
По их словам, кота тоже нашли. Он сейчас дома с ребенком.
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